Белстат рассказал, как будет проходить перепись населения

Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Новшеством станет возможность прохождения процедуры через интернет, а вот по телефону опрашивать граждан сотрудники Белстат не будут.

Проведение переписи населения Беларуси, будут 12 500 человек. Набирать персонал будут до 16 сентября. Сотрудники будут проводить перепись при помощи планшетов, специальное программное обеспечение сейчас проходит тестирование.

Как рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси в эфире телеканала СТВ , для проведения переписи выбрана межбанковская система идентификации.

«Выбрали межбанковскую систему идентификации ввиду того, что порядка 70 % так или иначе зарегистрированы в этой системе. У нас предусмотрено временное получение кодов для проведения переписи и безболезненно пройти интернет-перепись с использованием нашего приложения», - отметила глава Национальной статистического комитета.

Во время пошедшей сегодня пресс-конференции БЕЛТА глава Белстат подчеркнула, что проводить перепись по телефону не планируется.

«МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит», - подчеркнула Инна Медведева.

Перепись будет проводиться одним из трех способов: переписаться омжно самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, либо пройти процедуру на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Отмечается, что сотрудник должен обязательно иметь при себе удостоверение, планшет и сумку с логотипом.