ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белстат рассказал, как будет проходить перепись населения

11.09.2019 16:12 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Новшеством станет возможность прохождения процедуры через интернет, а вот по телефону опрашивать граждан сотрудники Белстат не будут.

Проведение переписи населения Беларуси, будут 12 500 человек. Набирать персонал будут до 16 сентября. Сотрудники будут проводить перепись при помощи планшетов, специальное программное обеспечение сейчас проходит тестирование.

Как рассказала председатель Национального статистического комитета Беларуси в эфире телеканала СТВ, для проведения переписи выбрана межбанковская система идентификации.

«Выбрали межбанковскую систему идентификации ввиду того, что порядка 70 % так или иначе зарегистрированы в этой системе. У нас предусмотрено временное получение кодов для проведения переписи и безболезненно пройти интернет-перепись с использованием нашего приложения», - отметила глава Национальной статистического комитета.

Во время пошедшей сегодня пресс-конференции БЕЛТА глава Белстат подчеркнула, что проводить перепись по телефону не планируется.

«МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит», - подчеркнула Инна Медведева.

Перепись будет проводиться одним из трех способов: переписаться омжно самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, либо пройти процедуру на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Отмечается, что сотрудник должен обязательно иметь при себе удостоверение, планшет и сумку с логотипом.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести перепись населения в 2019 году четыре года назад. Он также потребовал максимально экономить средства во время переписи. В 2017 году стало известно, что при процедуре переписи населения в 2019 году бумажные носители использоваться не будут.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Новшеством станет возможность прохождения процедуры через интернет, а вот по телефону опрашивать граждан...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд вынес приговор подростку, который убил ученика и учителя в столбцовской школе: 13 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.09.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика