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Магазин сувениров хочет разместить в метро рекламу с «Пагоней», но пока ничего не выходит

11.09.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Собственник магазина Symbal.by Павел Белоус рассказал, как пытается разместить в метро рекламу, на которой — футболка с «Пагоней».


Фото: со страницы в социальной сети «Фейсбук» Павла Белавуса

Павел Белоус в социальной сети рассказал про свою переписку с чиновниками по поводу рекламы, которую хочет разместить магазин Symbal.by в столичной подземке. Речь идет об изображении девушки в футболке с «Пагоней». На баннере будет также информация, что герб «Пагоня» охраняется законом и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

По словам Белоуса, в рекламном агентстве «Медиа Альянс» в метро не захотели брать на себя ответственность за размещение такой рекламы и направили в профильный отдел Мингорисполкома. Там посоветовали обратиться в отдел по идеологии столичной мэрии, откуда перенаправили уже к председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку.

Сейчас из Мингорисполкома на адрес Белоуса пришел ответ: «Использование в рекламе эмблем и иной символики лицами, не имеющими права на такое использование, не допускается».

 
 
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Собственник магазина белорусских сувениров рассказал про свою переписку с чиновниками по поводу рекламы с «Пагоней» в минском метро
 
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