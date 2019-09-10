Магазин сувениров хочет разместить в метро рекламу с «Пагоней», но пока ничего не выходит

Источник материала: Tut.by

Собственник магазина Symbal.by Павел Белоус рассказал , как пытается разместить в метро рекламу, на которой — футболка с «Пагоней».



Фото: со страницы в социальной сети «Фейсбук» Павла Белавуса

Павел Белоус в социальной сети рассказал про свою переписку с чиновниками по поводу рекламы, которую хочет разместить магазин Symbal.by в столичной подземке. Речь идет об изображении девушки в футболке с «Пагоней». На баннере будет также информация, что герб «Пагоня» охраняется законом и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

По словам Белоуса, в рекламном агентстве «Медиа Альянс» в метро не захотели брать на себя ответственность за размещение такой рекламы и направили в профильный отдел Мингорисполкома. Там посоветовали обратиться в отдел по идеологии столичной мэрии, откуда перенаправили уже к председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку.

Сейчас из Мингорисполкома на адрес Белоуса пришел ответ: «Использование в рекламе эмблем и иной символики лицами, не имеющими права на такое использование, не допускается».