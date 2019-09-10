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В районе прошел мониторинг работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций

11.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе прошел мониторинг работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций

В течение двух дней в районе с мониторингом работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций работала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата Совета ФПБ Марина Лазарь.

По окончании мониторинга представитель федерации профсоюзов провела встречу с председателями райкомов отраслевых профсоюзов, в рамках которой были рассмотрены замечания по результатам мониторинга, озвучены задачи ФПБ на предстоящие выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, а также рассмотрены изменения в Трудовом кодексе.

По результатам мониторинга ФПБ председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева провела рабочее совещание с председателями первичных профсоюзных организаций.

В районе прошел мониторинг работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций
В районе прошел мониторинг работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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В течение двух дней в районе с мониторингом работы районного объединения организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций работала...
 
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