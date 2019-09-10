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В Пуховичском районе нашли тело рыбака из Минска, который пропал неделю назад
11.09.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершен розыск 61-летнего минчанина Николая Климовича, который 4 сентября уехал на рыбалку в Пуховичском районе и пропал. Сегодня его тело нашли в реке Свислочи,
4 сентября, в среду, мужчина отправился на машине из деревни Пески на рыбалку к реке Свислочь и пропал. На месте нашли только его машину, одежду и складной стул.
Несколько дней мужчину искали милиция, волонтеры отряда и водолазы ОСВОДа. Дно обследовали с помощью специального прибора — гидролокатора: берега в этом районе обрывистые, а течение реки очень сильное.
Тело мужчины нашли в 8 км вниз по течению от места, где ранее обнаружили вещи. Одна из версий — несчастный случай на воде.
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Вероятно, произошел несчастный случай на воде.
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