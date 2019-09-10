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МИД следит за историей с задержанным в Шанхае белорусом. У него нашли 1,8 кг кокаина, и ему грозит казнь
11.09.2019 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси следит за ситуацией с задержанным в Шанхае белорусом. Китайские таможенники нашли в его багаже 1,8 кг кокаина, сообщали ранее местные СМИ.
«Гражданин Беларуси был задержан еще 31 июля, о чем было уведомлено наше Генеральное консульство в Шанхае, — рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. — С того момента мы искали встречи с этим человеком, и 20 августа белорусский консул посетил его в СИЗО».
Консул организовал телефонный разговор задержанного с родителями на родине, уточнил состояние его здоровья и условия его содержания в изоляторе.
«С тех пор держим ситуацию на контроле», — добавили в МИД.
На днях таможня Шанхая
Напомним, в Китае одно из самых суровых антинаркотических законодательств в мире. За контрабанду и оборот наркотиков грозит наказание вплоть до смертной казни.
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МИД следит за историей с задержанным в Шанхае белорусом. У него нашли 1,8 кг кокаина, и ему грозит казнь
Мужчина содержится в СИЗО, его посетил консул.
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