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МИД следит за историей с задержанным в Шанхае белорусом. У него нашли 1,8 кг кокаина, и ему грозит казнь

11.09.2019 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Беларуси следит за ситуацией с задержанным в Шанхае белорусом. Китайские таможенники нашли в его багаже 1,8 кг кокаина, сообщали ранее местные СМИ.


Фото взято с сайта: sh.sina.com.cn

«Гражданин Беларуси был задержан еще 31 июля, о чем было уведомлено наше Генеральное консульство в Шанхае, — рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. — С того момента мы искали встречи с этим человеком, и 20 августа белорусский консул посетил его в СИЗО».

Консул организовал телефонный разговор задержанного с родителями на родине, уточнил состояние его здоровья и условия его содержания в изоляторе.

«С тех пор держим ситуацию на контроле», — добавили в МИД.

На днях таможня Шанхая сообщила, что в аэропорту Пудун задержали белоруса. Он летел рейсом из Зимбабве в Китай через Эфиопию, но привлек внимание тем, что в багаже вез одежду не по сезону: четыре зимние куртки. Оказалось, что хлопковый наполнитель был пропитан наркотиком (новый метод контрабанды), и позже из вещей удалось выделить более 1,8 кг кокаина. Мужчина заявил, якобы до того в Москве его попросили перевезти вещи за вознаграждение, следующей точкой после Шанхая был китайский Макао, после чего ожидались дальнейшие указания.

Напомним, в Китае одно из самых суровых антинаркотических законодательств в мире. За контрабанду и оборот наркотиков грозит наказание вплоть до смертной казни.

 
 
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