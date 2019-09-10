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То, что под силу сделать самим

11.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

То, что под силу сделать самим

На прошедшем недавно празднике День соседа в Калатичах жильцы двух многоэтажек получили подарки за общественно полезные дела. Мы же в свою очередь решили рассказать об этих делах на страницах газеты и проехали в агрогородок, чтобы своими глазами увидеть и сфотографировать результат этих дел.

Первый пункт: детская площадка возле дома № 190 по улице Центральной. Летом, когда в гости к бабушкам и дедушкам съезжаются внуки, компания детворы в этом доме увеличивается в несколько раз, вдобавок собирается немало ребят из соседних многоэтажек. Жильцы, с которыми мы пообщались, объяснили, что игровая площадка возле дома была, были качели, песочница… Но чего-то всё-таки не хватало, и в июле они решили площадку доблагоустроить. «Жилкомхоз» сделал небольшой заборчик — для пущей безопасности малышей, а соседи вышли, кто смог, и за вечер его покрасили — так стало и красивее, и уютнее. Жильцы же сами установили баскетбольное кольцо, чтобы здесь могли заниматься ребята постарше, и поставили на площадке скамейку — теперь мамам и бабушкам есть где посидеть, наблюдая за детками. Две такие же удобные скамейки со спинками появились и возле одного из подъездов. Нельзя не сказать, что жильцы этого дома всегда были активными и неравнодушными к красоте: еще много лет назад они разбили возле дома клумбы и теперь за ними постоянно ухаживают и дополняют их. 


То, что под силу сделать самим

Вторую остановку в Калатичах мы сделали у подъезда № 1 дома № 201, тоже по улице Центральной. Здесь прямо у входа лежат коврики, а сам подъезд настолько чистый и светлый, что инстинктивно захотелось снять обувь и переобуться в тапочки. Впрочем, здесь всегда так: и коврики, и вазоны, и салфетки, и чистота на лестнице. А недавно жильцы еще и начали сами ремонт. Одна из соседок — специалист по строительным работам — пошпатлевала стены, затем дружно их покрасили, выкрасили двери. В день нашего приезда ремонт еще не совсем был закончен: в ближайшие дни будут красить крыльцо и скамейки возле подъезда, объяснили вышедшие к нам женщины. В подъезде шесть квартир, и никто не отказался поучаствовать, рассказали они. К слову, в основном здесь жильцы «со стажем» — с того времени, как дом был построен. В следующем году дом ждет более основательный ремонт, по крайней мере, так пообещали жильцам в «Жилкомхозе». Но то, что по силам сделать самим, — они сами и сделали, не дожидаясь помощи со стороны.


То, что под силу сделать самим

Вместо послесловия. О том, какой уют и красоту наводят хозяева частных подворий, мы пишем регулярно, их же постоянно призываем к благоустройству возле своих дворов. Но ведь многоквартирных домов у нас тоже немало, а договориться соседям сделать что-то вместе, сброситься деньгами на общее дело бывает порой трудно. Аргументы «А что, мне больше всех надо?», «Мне и так добра», «Нам должны» очень живучи в нашем обществе и не всегда способны победить довод «Ведь это для нас, для наших детей!». И всё же мы уверены, что приведенные примеры не единичны и есть в нашем районе немало людей, которые сами выходят и наводят порядок во дворе, благоустраивают подъезды и площадки. Пишите нам, звоните, и мы обязательно расскажем о ваших добрых и полезных делах и скажем спасибо вашим соседям через нашу газету.

Алена ВАЛОШКА

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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На прошедшем недавно празднике День соседа в Калатичах жильцы двух многоэтажек получили подарки за общественно полезные дела. Мы же в свою очередь решили...
 
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