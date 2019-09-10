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С ажиотажем и бесплатными шариками. В Гродно открыли большую «Санту»

11.09.2019 20:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Кабяка открыли большую «Санту». Это четвертый магазин сети в городе. К открытию готовится еще один. В супермаркете работает своя пекарня, а пиццу делают по итальянской технологии. Открытие, как это часто, бывает, прошло с ажиотажем: около дверей магазина еще до начала работы торгового предприятия собралось около 700 человек. Первым покупателям достались подарки: взрослым — мороженое, детям — шарики.


Торговый зал площадью 600 квадратных метров обустроили практически с нуля: организовали широкие проходы, поставили современное оборудование и поделили торговый зал на тематические зоны.

— Основное отличие этого магазина от других — рыбный уголок, где достаточно большой выбор морепродуктов. Некоторая рыба, кстати, ловиться для нас под заказ у берегов Голландии и Норвегии, а магазин в числе первых в сети будет получать свежие партии, — говорят в новом магазине.


Как и в других магазинах сети, здесь есть большие витрины с мясом, молочными и колбасными изделиями, большая зона со свежим фруктами, которые у первых покупателей пользовались большим спросом. Особенно люди разбирали сливы за 1,89 рубля и нектарины за 2,79.



В супермаркете есть собственная пекарня и мини-пиццерия, где можно купить пиццу по 5,95 рубля.



Супермаркет работает с 8 до 23 часов, покупателей обслуживают 5 касс.





Сеть «Санта» входит в брестский холдинг, который также включает производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Собственно, в торговую сеть входит около 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тысяч человек.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно на улице Кабяка открыли большую «Санту». Это четвертый магазин сети в городе. К открытию готовится еще один. В супермаркете работает своя пекарня, а пиццу...
 
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