Дым над огородами — примета осени или повод для ссор?

Источник материала: Радзiма





Каждую осень хозяева частных домов и дачники спешат навести порядок в своих владениях, убрать опавшую листву, ветки, ботву, пожухлые цветы. Большинство огородников выбирают простой способ избавления от ненужного и сжигают растительные отходы прямо на своих участках. То тут, то там поднимается дым над огородами, стелется по улицам… Люди реагируют на это по-разному: кто-то ругается с соседями и жалуется местным органам власти, кто-то, почуяв дым, закрывает окна и откладывает свою работу во дворе, а кто-то попросту не видит в этом проблемы, понимая, что живет в сельской местности, где сжигать растительные отходы с огорода на своей земле — обычное дело.

Сжигать сухие листья, сорняки и подобное на своем участке белорусским законодательством о пожарной безопасности действительно не запрещено, рассказал первый заместитель начальника РОЧС Павел Гребеньков. Но делать это необходимо правильно. Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь разжигать костры разрешается на расстоянии не менее 10 метров от построек, 20 метров от леса и 30 метров от мест, где складируется солома. Жечь нужно в безветренную погоду, когда пламя поднимается вверх, небольшими партиями и под постоянным присмотром. Под рукой, на случай пожара, должны находиться 10-литровое ведро с водой, лопата или огнетушитель. Если эти правила не соблюдаются, отмечает Павел Гребеньков, виновного предупредят либо накажут штрафом. А вот сжигать сухую траву на корню, стерню и пожнивные остатки на полях нельзя. За это может быть штраф до 40 базовых величин. К слову, если сосед или случайный прохожий заметит, что нарушаются правила сжигания отходов или кто-то сжигает траву на корню, он вправе сообщить об этом по телефону 101, и виновного привлекут к ответственности. В этом году в Глусском районе по причине неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора произошел один пожар (в апреле в деревне Поблин), с марта по август было зарегистрировано восемь случаев загорания сухой растительности. Спасателями было составлено три протокола по статье 23.56 части 1 (разведение костра) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, также три протокола составили сотрудники РОВД по статье 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

Статьи, которая бы запрещала сжигать растительные остатки на своем участке, нет и у экологов, рассказал начальник Глусской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Василевский. Правда, подобных жалоб в этом году и не поступало, говорит он. «Сжигание как способ утилизации растительных отходов разрешается — с соблюдением определенных условий, — говорит Леонид Николаевич. — Важно следить, чтобы в общую кучу с листвой, ботвой, ветками не попадали пластик, полиэтиленовые пакеты, резина и другие подобные изделия, которые при горении выделяют токсичные вещества. Также стоит помнить, что за отдельную плату «Жилкомхоз» загрузит и вывезет растительные отходы с огорода, обрезки зеленых насаждений, то есть то, что не относится к твердым коммунальным отходам. Хорошим способом утилизации отходов, им, кстати, пользуется немало глусчан, является компостирование. Специальный компостный ящик либо яма, куда бросаются пищевые и растительные отходы, избавит от немалой доли мусора, кроме того, получается отличное органическое удобрение. Только надо помнить, что не всё стоит перерабатывать таким способом. К примеру, нельзя класть в компост больные растения. На особом контроле нашей службы — сжигание сухой растительности на корню и сельскохозяйственные палы, ведь в таком случае огонь уничтожает плодородный слой почвы, нарушает корневую систему растений, гибнут насекомые и животные. Выжигание сухой растительности запрещено законом, за это предусмотрена административная ответственность в виде немалого штрафа».

С вопросом, как дым от сжигания травы, ботвы и других растительных остатков влияет на организм, мы обратились к врачу общей практики Глусской центральной районной больницы Екатерине Зылевой. Она рассказала, что регулярное и долговременное вдыхание такого дыма может привести к головной боли, обострению респираторных заболеваний. Наиболее уязвимыми являются дети, пожилые люди и те, у кого заболевания сердца и легких. Особенно тяжело приходится людям, страдающим бронхитами, бронхиальной астмой, ринитами и тонзиллитами. При сильном запахе дыма на улице Екатерина Зылева советует отказаться от длительных прогулок, закрывать окна и не проветривать помещение, как можно чаще делать влажную уборку, пить побольше воды.

Анна АВТУХОВА

Фото носит иллюстративный характер

Мнения глусчан

Людмила Маевская,

живет на улице Зелёной:

Я мусор не сжигаю, а, как и мои соседи, растительные отходы закладываю в компостную яму, потом использую как удобрение. К дыму от костров на участках отношусь спокойно, для меня это запах осени. Главное, чтобы такой костер был безопасным. Если соседи решили навести порядок в огороде и сжечь отходы — это их право, только пусть они не забывают про пожарную безопасность, ведь рядом находятся постройки.

Алла Николаевна,

улица Жижкевича, 12:

В последнее время постоянно закрываем окна, чтобы дым не проникал в квартиру. С одной стороны понимаю, что сжигать растительные остатки в своих дворах людям удобно и это лишь сезонная проблема, но с другой стороны хочется чистого и свежего воздуха для себя, своих детей, внуков.

Александр Иванович,

улица Луначарского:

Накопившуюся листву, ботву, ветки, мусор вывожу на местный полигон. На пропускном пункте показываю договор на вывоз мусора, и всё — проблема решена. Так же делает и мой сосед, это очень удобно. Другие соседи либо сжигают, либо компостируют отходы.

Александр,

улица Володарского:

У меня всегда дым от костров ассоциируется с осенью, ничего плохого не вижу в том, что люди наводят порядок на своей земле. Это лучше, чем бросать мусор где попало. Сам же предпочитаю растительные отходы компостировать, твердые бытовые отходы забирают коммунальники.

Александр Андреевич,

улица Шутова:

Да, я сжигаю растительные остатки с огорода, ведь их не забирает мусоровоз «Жилкомхоза». Жгу потихоньку, учитываю погоду. Считаю, что ничего плохого и незаконного не делаю.

Мария Ивановна и Фёдор Васильевич Андрейкины,

переулок Луначарского:

Картофельную ботву, сухие листья, цветы сжигаем по правилам, так же поступают и некоторые наши соседи. Такого никогда не было, чтобы мы задыхались от дыма горящих растительных отходов или от этого болела голова. Конечно, в сезон уборки садов-огородов запах дыма на улице порой ощущается, но мы к нему привыкли. Мы ведь живем не в большом городе среди выхлопов автомобилей и выбросов заводов, а в сельской местности, где пахнет свежескошенной травой и навозом, яблоками и дымом от костров, и это нормально.