Жители гродненского микрорайона Колбасино просят детский сад: но в приоритете Грандичи и Ольшанка

Источник материала: Tut.by

Жители Колбасино просят построить в их микрорайоне детский сад и написали коллективное обращение в горисполком. Во вторник, 10 сентября, они встретились с властями в СШ № 37, но к общему знаменателю так и не пришли, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Застраивать микрорайон Колбасино начали в 2016 году. За три года возвели 14 домов, большая часть которых - коммерческие. На первых этажах открылись небольшие магазинчики, аптеки, парикмахерские. Сейчас «Гродножилстрой» строит в микрорайоне крупный торговый центр. Есть здесь две большие спортивные площадки.

Не хватает разве только школы и детского сада.

- Многие не покупали бы здесь квартиру, но была реклама, что будет детский сад, построят торговые центры, откроются общественные объекты. Магазинов у нас хватает, а детского сада нет, — говрит одна из жительниц микрорайона.

В коллективном обращении, под которым подписалось более 300 человек, люди пишут, что сейчас в Колбасино прописано более 400 детей до 6 лет, микрорайон заселен на 60−70 процентов. Жители просят в 2020 году начать проектирование и строительство детского садика в их жилом комплексе. Это будет «стимулом для молодых семей, и не только, повышать рождаемость в Республике Беларусь». Письмо они адресовали в горисполком и депутату Гродненского городского Совета депутатов Сергею Вишневскому.



Фото: vgr.by

Ближайшие дошкольные учреждения, всего их пять, расположены в полутора-двух километрах - на улицах Репина и Ольги Соломовой в микрорайоне Фолюш, и уже переполнены.

Аналогичная ситуация и со школами: из микрорайона до ближайшей СШ № 37 почти километр, до гимназии № 4 — почти два километра, до СШ № 6 — более трех километров. По словам местных жителей, добираться как в школы, так и в детские сады, неудобно. Из общественного транспорта в Колбасино ходят только два автобуса, и то с большими интервалами между рейсами.

— В частном секторе Колбасино тоже много детей. Их учитывали при подсчете? — не сдерживая эмоций, говорит другая мама. — Автобусы ходят раз в час. Уроки заканчиваются в 19.30, а с 19 до 20 часов транспорта нет. Вдобавок, часть улицы, по которой ребенок идет домой с остановки, не заасфальтирована — с коляской не проедешь.



Фото: vgr.by

Еще в начале разговора представители разных отделов горисполкома заявили, что детский сад в Колбасино в ближайшее время строить не будут. И в течение всей встречи казалось, что их задача заключалась в том, чтобы объяснить, почему.

— Колбасино не единственный в городе микрорайон. Есть Ольшанка, где живет много многодетных семей. По нашим данным, в Колбасино зарегистрирован 221 ребенок в возрасте до 3 лет и 124 ребенка от 3 до 5 лет. В то же время в Грандичах уже сдано 350 квартир для многодетных семей, в каждой как минимум один ребенок-дошкольник, из Ольшанки в город возят 1500 детей, — объяснила заместитель начальника отдела образования Гродненского горисполкома Елена Пахомова. — Есть строительные нормы, а есть жизнь. Район еще не полностью заселен, а приедут туда дети или нет — большой вопрос. Строить детский сад, который потом будет пустовать, мы не можем.

По ее словам, проблема частично решится, когда построят дошкольное учреждение на 230 мест в Ольшанке — столько же мест освободится в дошкольных учреждениях на Фолюше, их же уплотнят и планируют докупить еще 275 комплектов мебели.

— Социальный стандарт сегодня выполняется и местами обеспечены все 100 процентов нуждающихся. Я гарантирую, что каждому ребенку из микрорайона Колбасино будет предложено место в дошкольном учреждении. Если неудобно возить детей в детские сады, которые близки к вашему микрорайону, мы можем предоставить место в Ленинском районе рядом с вашей работой, — добавила Елена Пахомова.



Фото: vgr.by

Ближайшая перспектива, как стало понятно на встрече, — строительство детских садов в Грандичах и в Ольшанке.

— Новый микрорайон Грандичи на 90 процентов будет заселен нуждающимися в улучшении жилищных условий, большая часть из них — это многодетные семьи, — объяснил главный инженер УКС города Гродно Олег Матюшек. — Мы не хотим повторения ситуации, которая сложилась, когда начали застраивать Ольшанку: дома есть, а инфраструктуры нет. Поэтому в этом районе мы уже проектируем детский сад на 230 мест. Еще один будет в Ольшанке. Перспектива в Колбасино такая: будут деньги, можем и у вас построить. Но в связи с отсутствием финансов, сегодня нет возможности даже запроектировать этот детсад. По генплану под него выделен участок, и он там будет. Вопрос только во времени.

Строительство дошкольного учреждения в Колбасино планируют включить в заявку для инвестиционной программы Гродненской области на 2020 год. Правда, помимо него также внесут детские сады в Грандичах и Ольшанке. Что останется в приоритете, покажет время.

Еще один вопрос, который волновал местных жителей, — что будет с местом, отведенным под детский сад. По генплану есть пятно, где предусмотрено строительство дошкольного учреждения. Но гарантии, что там за это время не построят очередной дом, говорят люди, нет.

Как пояснила главный архитектор города Гродно Ольга Борейко, любое внесение изменений в генплан города проходит общественное обсуждение. Если есть возможность застроить пустырь, и этот вопрос рееён вопрос с местами в детских садах, участок могут отдать под жилую застройку.

Но в Колбасино в ближайшие годы возводить дома не планируют. Так что участок пока остается под детский сад. Будут строить объекты торговые и общественные, поскольку финансирует их инвестор.

Жители также спрашивали, будут ли еще строить спортивные площадки для подростков. Сейчас их в микрорайоне две. Как пояснила начальник отдела по работе с обращениями граждан горисполкома Лариса Чекель, все запроектированные изначально площадки, уже построены. Новых не планируется.

Интересовал и вопрос парковочных мест, которых в микрорайоне не хватает. Ольга Борейко пояснила, что строительство многоуровневого паркинга сразу с домом удорожает квадратный метр. Поэтому он будет построен рядом с крупным торговым центром, правда, когда, неизвестно. Пока нет инвестора.

Одна из просьб местных жителей касалась общественного транспорта. Люди просят продлить троллейбусы и автобус № 6 до пересечения улиц Суворова и Ольги Соломовой, а маршрутки № 10 и 11 пустить с улицы Репина через ОАО «Гродножилстрой» к СШ № 37 и далее по своим маршрутам.