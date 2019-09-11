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Покажи родителям: 7 правил общения в школьных Viber-чатах

12.09.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, над скриншотами из родительских чатиков в Viber смеются уже больше, чем над перлами некоторых персонажей в «Одноклассниках». Возможно, пока не появятся свои дети, этого не понять, но каждый раз, когда видишь историю, связанную с этими чатиками, хочется сделать жест «рукалицо». TUT.BY решил помочь: просто оставь открытой эту вкладку и позови родителей к ноуту.


1. Пишите по существу

Если вашего Васи не будет сегодня в школе, это интересно только учителю. Всем остальным родителям не обязательно знать, что вы перепробовали 10 лекарств для сбивания температуры, а потом еще полночи стояли с тазиками у кровати своего ребенка, потому что его начало тошнить. Возможно, это интересная информация для чатика молодых врачей, но не для взрослых людей, у которых есть свои такие же Васи, которых порой так же тошнит, и все уже это видели.

Как надо: «Вася Иванов заболел, 15.09 не будет на уроках».

В мусор: «Бедного Васеньку выворачивало всю ночь, до последнего надеялись, что ему станет легче, но решили все-таки в школу не идти, к тому же еще и температура была под 39 — пусть полежит дома денек».

2. Никого не благодарите

Viber-чатик создавали для быстрого извещения остальных. Нужны деньги на обеды, в субботу планируется экскурсия, пора покупать тетради на печатной основе… Почитали? Ок, и не надо никого благодарить за эту информацию. Лучше молча сдайте деньги и купите тетради. Поверьте, будет и без спасибо понятно, дошло до вас или нет. Ну и перед тем, как отправить очередное «спасибо», подумайте, будет ли прикольно, если в ближайший час телефон завибрирует 30 раз.

Как надо: игнорить все.

В мусор: «Спасибо!», «Спс», «Спасибо большое», «Благодарю», «Признательны за информацию» и пр.

3. Выйдите из чатика, где нет учителя

Ну просто зачем он вам? Напомним прошлогоднюю историю с конфликтом в одной из минских школ: она развернулась просто потому, что родители решили выяснить отношения в чатике без учителя. Естественно, перекинулись оскорблениями и довели до суда. Если есть проблема — соберитесь один на один с учителем и решите, что делать. Все остальное — развлечения для тех, кто соскучился по стычкам «за школой после уроков».

Как надо: использовать чат по предназначению.

В мусор: любые другие намерения использовать этот и другие чаты.

4. Следите за словами

У вашего Васи есть еще 30 одноклассников, которые совершенно разные люди: кому-то и слово «мудак» покажется веселой шуткой, а кому-то и комплимент сойдет за оскорбление. И мы уверены, что вы уже объясняли это Васе, когда его в очередной раз кто-то обидел. Так почему же сами не пользуемся этим правилом? К тому же в случае родителей ситуация похуже: там таких «одноклассников» 60, ведь у каждого Васи есть мама и папа.

Как надо: лишний раз промолчать и пойти записаться на бокс, чтобы бить груши, а не заниматься онлайн-баталиями.

В мусор: в том числе всякие намеки, которые как бы не оскорбляют напрямую, но делают гаденько на душе. Мало ли.

5. Забудьте про праздники


Поверьте, всем участникам чата и без вас пришлют в личку 10−15 таких картинок. И вообще, с чего вы взяли, что 100% участников религиозны и Пасха у них сегодня? Идите лучше со своим Васей устройте бой на крашеных яйцах, честное слово.

Как надо: делать вид, что праздник не сегодня.

В мусор: все подобные картинки (и текстовые поздравления в том числе!).

6. Решайте свои вопросы в другом месте

Если вы спасаете животных, состоите в инициативной группе кандидата в депутаты, собираете подписи за установку клумб в своем дворе или продаете косметику, то при чем здесь родители в чате? Каждый раз, когда захочется использовать чатик в своих интересах, вспомните, зачем вы там все собрались. Уж точно не для того, чтобы пристроить эту милую кошечку в хорошие руки.

Как надо: решать вопросы по теме учебы ваших детей.

В мусор: ваши предложения по улучшению жизни остальных.

7. Прокачивайте пофигизм

Конечно, очень сильно раздражает, когда кто-то делает не по-вашему. Но давайте объективно: неужели мир рухнет, если обложки для тетрадей централизованно закажут зеленые, а не прозрачные? И вообще, разве этот вопрос стоит нервов, 100 сообщений и перепалки? Предлагаем отстаивать свое мнение в более важных ситуациях. А выступления в viber-чатах оставьте для тех, у кого много лишней энергии. Это точно не вы, релакс.

Как надо: соглашаться с тем, что предлагают.

В мусор: свое мнение по мелким вопросам.

 
 
 
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Ну кто-то же должен наконец поговорить о родительских Viber-чатах… И главное - структурировать правила общения там, чтобы всем стало удобно.
 
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