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«Золотое перо «Белой Руси» не просто конкурсный проект. Это путевка в жизнь

12.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конкурсные предложения 2019 года позволили участникам состязания осмыслить самые разнообразные направления нашей жизни и высказаться в форме эссе о людях, о важных событиях настоящего и прошлого.
Организаторы конкурса предложили его участникам выразить отношение к своей малой родине, дать свое прочтение событий 75-летней давности, когда наша страна усилиями всего советского народа сбросила с себя иго фашистского гнета, порассуждать о функционировании молодой белорусской государственности, которая в этом году отметила 25-летие главного документа страны – Конституции.
Районный этап конкурса проходил активно. Это придавало особую ответственность жюри, которое не имело права на ошибку в определении победителя в каждой номинации. После глубокого анализа поступивших работ районное жюри конкурса назвало победителей. Ими стали:
– Куркович Каролина, учащаяся УО «Борисовский государственный колледж», в номинации «Моя неповторимая малая родина»; Воробьева Екатерина, ответственный секретарь ГУ «Редакция газеты «Единство», в номинации «Наш главный документ»; Кравчик Яна, ученица ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова», в номинации «Великая Победа в наших сердцах».
К слову, Яна почувствовала свои способности в сфере журналистики и стала студенткой факультета журналистики БГУ.
Районное жюри сделало отступление от условий конкурса и в номинации «Наш главный документ» назвало еще одного победителя – это Мешок Полина, ученица ГУО «Зачистский УПК детский сад – средняя школа Борисовского района» (жюри очень трогательно восприняло рассуждение 14-летней участницы конкурса по сложным вопросам белорусской государственности, ее представления о президентской власти).
Все отобранные работы в установленные сроки были представлены областному жюри конкурса. Нужно подчеркнуть, что и в этой структуре республиканского состязания наши участники получили самые высокие оценки.
Решением жюри районного этапа авторы 20 творческих работ награждены памятными дипломами за участие в республиканском конкурсе «Золотое перо «Белой Руси» – 2019».
Всем победителям вручены денежные премии и дипломы.

 
 
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Республиканский конкурс творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» получил постоянную прописку на борисовской земле. Он привлек большое число участников,...
 
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