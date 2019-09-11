«Золотое перо «Белой Руси» не просто конкурсный проект. Это путевка в жизнь

Источник материала: Единство

Конкурсные предложения 2019 года позволили участникам состязания осмыслить самые разнообразные направления нашей жизни и высказаться в форме эссе о людях, о важных событиях настоящего и прошлого.

Организаторы конкурса предложили его участникам выразить отношение к своей малой родине, дать свое прочтение событий 75-летней давности, когда наша страна усилиями всего советского народа сбросила с себя иго фашистского гнета, порассуждать о функционировании молодой белорусской государственности, которая в этом году отметила 25-летие главного документа страны – Конституции.

Районный этап конкурса проходил активно. Это придавало особую ответственность жюри, которое не имело права на ошибку в определении победителя в каждой номинации. После глубокого анализа поступивших работ районное жюри конкурса назвало победителей. Ими стали:

– Куркович Каролина, учащаяся УО «Борисовский государственный колледж», в номинации «Моя неповторимая малая родина»; Воробьева Екатерина, ответственный секретарь ГУ «Редакция газеты «Единство», в номинации «Наш главный документ»; Кравчик Яна, ученица ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г.Борисова», в номинации «Великая Победа в наших сердцах».

К слову, Яна почувствовала свои способности в сфере журналистики и стала студенткой факультета журналистики БГУ.

Районное жюри сделало отступление от условий конкурса и в номинации «Наш главный документ» назвало еще одного победителя – это Мешок Полина, ученица ГУО «Зачистский УПК детский сад – средняя школа Борисовского района» (жюри очень трогательно восприняло рассуждение 14-летней участницы конкурса по сложным вопросам белорусской государственности, ее представления о президентской власти).

Все отобранные работы в установленные сроки были представлены областному жюри конкурса. Нужно подчеркнуть, что и в этой структуре республиканского состязания наши участники получили самые высокие оценки.

Решением жюри районного этапа авторы 20 творческих работ награждены памятными дипломами за участие в республиканском конкурсе «Золотое перо «Белой Руси» – 2019».

Всем победителям вручены денежные премии и дипломы.