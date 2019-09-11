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О чем говорилось на педагогической конференции

12.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Перед началом пленарного заседания развернули работу интерактивные площадки. Свои творческие номера подарили победители республиканского конкурса «Зарница» и «Зарничка» – учащиеся патриотических классов средней школы №7, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый фольклорный ансамбль «Берагiня».
В фойе участники конференции увидели работу тематических площадок, демонстрирующих внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, и присоединились к панельным дискуссиям по вопросам цифровизации образования.
– Сегодня мы презентуем книгу по белорусской литературе, созданную учащимися и учителями гимназии №1. Наши ученики выразительно прочли стихотворения классиков белорусской литературы Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа и других. Это издание может использоваться учителями в качестве дополнительного средства: для того, чтобы у детей был образец прочтения стихотворений. Также наша книга представлена и на китайском языке. Это особенно актуально в 2019-м, ведь он объявлен Годом образования Беларуси в Китае, – рассказала заместитель директора по учебной работе гимназии №1
Ю.В. Пятакова.
Также участники мероприятия ознакомились с опытом межкультурных коммуникаций учреждений образования района. Борисовским учащимся повезло – они имеют возможность изучать французский, английский, немецкий, китайский, испанский языки. Причем многим доступны дополнительные занятия на бесплатной основе. Один из таких проектов – «Access-возможности для всех» – презентовала учитель английского языка гимназии №2 Т.В. Ибрагимова.
– Этот проект подразумевает бесплатное изучение английского языка в течение двух лет 2 раза в неделю. В декабре 2019-го он уже завершится. За время реализации инициативы школьники имели шанс встретиться с носителями языка и обогатить свой словарный запас, преодолеть языковой барьер и побороть нерешительность в общении на английском, – отметила Татьяна Валерьевна.
На интерактивных площадках педагоги представили современные формы дополнительного образования, начиная с дошкольного возраста. Особый интерес вызвала презентация воспитателя дошкольного центра развития ребенка В.Ю. Мирочник, которая рассказала о деятельности детской студии анимации «Мультифокус».

Чествовали молодых специалистов, ветеранов труда и лучших педагогов

Пленарное заседание началось с чествования молодых специалистов. К слову, в новом учебном году в учреждения образования района направлен 61 молодой педагог. С воодушевленной речью перед коллегами выступил выпускник истфака БГУ В.А. Копытов, который за два года работы приобрел навыки педагога дополнительного образования в сфере робототехники и сегодня с успехом преподает ее своим ученикам.
– Профессия учителя предполагает развитие. Я уверен, вы все получили прекрасное образование, но это только начало. Скоро вам самим захочется большего, и школа готова помочь каждому. Со временем вы все станете профессионалами, но не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь учиться дальше: получайте новые навыки и специальности, участвуйте в конкурсах профессионального мастерства, – напутствовал молодых специалистов Вячеслав Александрович.
Волнующим моментом форума стало чествование ветеранов педагогического труда и вручение наград лучшим педагогам Борисовского района. Так, премией специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за особый вклад в развитие их способностей удостоены три педагога региона – учителя физики гимназии №1 Е.Е. Волынец и А.Т. Коренюк, гимназии №3 С.В. Сакович. Также были вручены почетные грамоты и благодарности.

Знаковый год для дошкольного образования

Какие компетенции нужно сформировать у ребенка для его успешной жизни и что в этом направлении делается в регионе – на этой теме в своем выступлении акцентировала внимание начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю. Савенок.
По словам Марины Юрьевны, новый учебный год станет знаковым для дошкольного образования. Хотя к 1 сентября создано 40 дополнительных мест за счет реконструкции помещений, укрепляется материальная база, по-прежнему не решены некоторые проблемы. Например, обновления и текущего ремонта требуют теневые навесы, есть потребность в приобретении детских игровых и спортивных комплексов. Также не все учреждения используют в образовательном процессе игровые технологии и лего-конструирование. Актуальной проблемой для района является показатель – к слову, самый высокий в области – количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни, – 4,1.
В своем выступлении начальник управления рассказала про успехи и указала на слабые места учреждений общего среднего образования. Бесспорно, повод для гордости – средний балл выпускников Борисовского района выше аналогичных показателей как Минской области, так и Республики Беларусь по семи учебным предметам: белорусскому, английскому, немецкому, испанскому языкам, математике, физике, истории Беларуси. Однако по сравнению с областными показателями не так хорошо наши учащиеся знают химию, обществоведение, географию и всемирную историю.

Какие новшества планируются на базе учреждений образования

По мнению Марины Юрьевны, уже сейчас реализовать себя как в профессии, так и в жизни молодежи помогают экономические компетенции, финансовая грамотность, знание основ предпринимательской деятельности.
– Начавший работу в феврале стартап-инкубатор «Бизнес для подростков» должен стать стартовой площадкой по формированию нового поколения выпускников, – обратилась к коллегам начальник управления. – Первые результаты уже значимы. Победитель областного фестиваля «Школа предпринимательства» стартап «TeenDesign» ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», с которым выступила учащаяся 8 класса Симона Невгень, будет представлен на первом в СНГ стартап-чемпионате «TeenStartupBattle» в ноябре 2019 года.
Значительная часть инноваций в районе связана с развитием STEM-образования и использованием IT-технологий. Здесь огромную поддержку в методическом сопровождении оказали инициативы ПВТ и Ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего». Однако в этом направлении есть большие планы: организация изучения программирования в среде Scratch на базе средней школы №16, компьютерной графики и 3D-моделирования на базе средней школы №20, открытие IT-инкубатора на базе Лошницкой
гимназии.
Подводя итоги своего выступления, Марина Юрьевна обозначила несколько приоритетных задач на 2019-2020 учебный год: качество и доступность образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг и партнерства с представителями бизнес-сообществ, создание здоровьесберегающей среды, оснащение современными техническими средствами. Также начальник управления анонсировала, что на базе новой средней школы № 25 совместно с Минским областным отделением республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» планируется открытие центра тенниса.
Завершил большой педагогический форум праздничный концерт, подготовленный учащимися и педагогами учреждений образования Борисовщины.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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Информативно и креативно – именно так вкратце можно охарактеризовать конференцию педагогических работников района, которая состоялась в преддверии начала...
 
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