В столице брата и сестру будут судить за обман 80 предприятий на почти полмиллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в столичный суд уголовное дело в отношении брата и сестры, которых обвиняют в мошенничестве на 957 тысяч рублей. По версии следствия, они обманули 80 предприятий. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно обвинению, с января 2016-го по декабрь 2017-го брат и сестра от имени подконтрольных им четырех предприятий обманули 80 субъектов хозяйствования и предпринимателей.

Фигуранты убеждали потенциальных контрагентов в свой платежеспособности, перечисляли в адрес поставщиков (продавцов) незначительные суммы, хотя имели серьезные проблемы с финансами. И в итоге этих сделок, как считает следствие, они получили противоправный доход на 957 тысяч рублей.

Пока шло расследование, фигуранты возместили ущерб на почти 200 тысяч. По делу также заявлены гражданские иски на сумму как минимум 370 тысяч.

Прокурор изучил дело и пришел к выводу об обоснованности обвинения, в Мингорсуде должны определить, какой именно суд будет рассматривать дело. Фигуранты остаются под стражей.