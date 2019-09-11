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Начат прием документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов ППНС РБ седьмого созыва

12.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Начат прием документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов ППНС РБ седьмого созыва
Начат прием документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания  Республики Беларусь седьмого созыва
Политические партии, трудовые коллективы (структурные подразделения) организаций, избиратели путем сбора подписей вправе выдвигать своих представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Порядок выдвижения в состав участковых избирательных комиссий регулируется статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Примерные формы документов о выдвижении представителей в состав участковой избирательной комиссии руководящим органом организационной структуры (собрания первичной организации) политической партии, трудовым коллективом (структурным подразделением) организации, заявление избирателей о выдвижении представителя в состав избирательной комиссии размещены на сайте Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
Приём документов по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16 осуществляется до 29 сентября 2019 года по адресу: г. Столин, ул. Советская, д. 69, кабинет № 89.
График приёма:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
29 сентября (воскресенье) приём документов будет осуществляться с 8.00 часов (согласно режиму работы Столинского районного исполнительного комитета в рабочие дни).
 
 
 
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