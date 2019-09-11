В Столинском районе введено ограничение посещения лесов

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Распоряжение Столинского районного исполнительного комитета № 127-р от 11.09.2019 года

Об ограничении посещения лесов и дополнительных мерах

по предупреждению пожаров

В связи с высоким уровнем пожарной опасности в лесах, на торфяниках и сельхозугодиях из-за установившейся на территории Столинского района сухой погоды, в целях предупреждения пожаров, оперативного реагирования на них и предотвращения угрозы населению и территориям:

1. Ограничить посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств без разрешения государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз» и государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз» с 12 сентября 2019 года до особого распоряжения.

2. Государственному лесохозяйственному учреждению «Столинский лесхоз» (Кухарев Г. М.), государственному лесохозяйственному учреждению «Полесский лесхоз» (Репетуха Н. В.), Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (Литвинко А. Л.) и Столинскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям (Минчик А. В.):

2.1. активизировать разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, ограничения посещения лесов, используя в этих целях средства массовой информации, сельские сходы и иные формы работы;

2.2. обеспечить проведение совместных рейдов с привлечением средств массовой информации по контролю за недопущением палов сухой растительности, сжигания сельскохозяйственных отходов и порубочных остатков, разведения костров;

2.3. ужесточить спрос с должностных лиц и населения за нарушение правил пожарной безопасности, непринятие мер по ликвидации возникших очагов пожаров.

3. Председателям сельских исполнительных комитетов принять организационные меры по предупреждению пожаров, соблюдению мер пожарной безопасности в период сложной пожарной обстановки.

4. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Столинского районного исполнительного комитета (Мороз Н. Н.) довести руководителям сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, организовать под личную ответственность соблюдение противопожарных требований, а также обеспечить:

4.1. готовность специальной и приспособленной техники, оборудования для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, создание дополнительного запаса горюче-смазочных материалов;

4.2. организацию дополнительных групп из числа инженерно-технических работников, членов пожарных формирований для организации наблюдения за пожароопасными участками и оперативного реагирования на возникновение очагов пожаров.

5. Унитарному предприятию «Столинское ПМС» (Гедроец В. Н.) по согласованию с землепользователями и управлением сельского хозяйства и продовольствия Столинского районного исполнительного комитета организовать функционирование водорегулирующих сооружений для обеспечения оптимального водного режима на мелиорированных землях.

6. Столинской РОС РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (Труханович Д. М.) организовать проведение дополнительных инструктажей членов охотколлектива о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении охот.

7. Настоящее распоряжение обнародовать через средства массовой информации, в том числе опубликовать в районной газете «Навiны Палесся».

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям (Минчик А. В.), государственное лесохозяйственное учреждение «Столинский лесхоз» (Кухарев Г. М.), государственное лесохозяйственное учреждение «Полесский лесхоз» (Репетуха Н. В.), комиссию по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете (Стовба С. А.).

Г. В. Протосовицкий,

председатель