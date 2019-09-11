Лесной пожар ликвидируют в Столинском районе

Источник материала: Навiны Палесся





10 сентября в ходе облета территории для мониторинга оперативной обстановки авиаотделением было обнаружено горение леса южнее деревни Старина Столинского района. К месту пожара были направлены силы и средства ГЛХУ «Полесский лесхоз». сообщает МЧС .

Когда к месту вызова прибыли представители лесничества, было установлено, что горит лес на площади 3 гектаров, есть угроза распространения пожара на соседние кварталы деревьев. Дополнительно к месту были направлены еще 3 единицы техники, 10 человек, в том числе гусеничный вездеход и 2 МТЗ с плугами. Тушение пожара затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Утром 11 сентября для проведения воздушной разведки и мониторинга обстановки вылетел самолет АН-2 Пинского авиаотделения МЧС.

Для ликвидации пожара задействованы 8 единиц техники и 41 человек, включая вездеходы типа РОСА и 3 гусеничных вездехода. Воздушный мониторинг ведется самолетами АН-2.

По оперативным данным с 06-00 10.09.2019 до 06-00 11.09.2019 ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 9,523 га, 3 торфяных пожара на общей площади 0,08 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 7 га.

По состоянию на 06-00 12.09.2019 площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 90 га. Для ликвидации пожара задействованы 21 единиц техники, 89 человек из них 8 единиц техники (2 служебный автомобиля УАЗ, 1 вездеход, 1 МАЗ тягач с тралом, 2 авиаборта, 2 топливо-заправщика) и 29 человек МЧС, 13 единиц техники (2 вездехода типа РОСА, 2 МТЗ с плугами, 4 гусеничных вездехода, 5 автомобилей УАЗ) и 60 человек лесного хозяйства.

мобильном приложении МЧС «Помощь рядом» и на интерактивной карте . В связи с оперативной обстановкой в ряде регионов страны введены запреты на посещения лесов – подробнее карту запретов смотрите ви на

Вероника ГЕЙДЕН

Фото МЧС