Вороновский карп-гигант переехал (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Новость минувшей недели о пойманной чудо-рыбе жителем г.п. Вороново Денисом Мушинским быстро облетела просторы интернета. Фотосессии с карпом-великаном удачливого рыболова, а также его ошарашенных друзей и знакомых, в соцсетях набрали не одну сотню лайков.

На донную снасть с наживкой бойл 32-киллограммовый обитатель вороновского пруда попался в три часа ночи 6 сентября. Кстати, по словам бывалых рыбаков, заполучить такой трофей можно в теплое время года, ведь на зимний период карп прекращает питание и уходит на так называемую спячку. Для зимовки рыба выбирает глубокие ямы или зарывается в ил. С первым теплом, он покидает свое убежище и начинает обычный образ жизни.

— За 12 лет моего увлечения хорошие уловы, конечно, были, но такой трофей впервые, — рассказывает член районной организационной структуры РГОО «БООР» Денис Мушинский. — По размеру было понятно, что рыба возрастная. Известно, что на протяжении всей своей жизни, особи этого вида растут. Следовательно, чем больше размеры, тем рыба старше. В основном, этот вид живет около 30-ти лет, но есть и особи, которые достигают просто гигантских размеров, а их возраст превышает 50 лет. Поэтому и решил перевезти вороновского жителя поближе к столице.







В северо-восточной части Минской области на реке Черница находится частный водоем для рыболовного спорта, на котором проводятся тренировки и международные соревнования по карпфишингу. Ловля на этом водоеме разрешена только спортивными снастями и по принципу «Поймал — отпусти!» Рыболовы обязательно должны иметь при себе мат и карповый подсак, а также пользоваться только безопасными карповыми монтажами, для того, чтобы в случае обрыва рыба могла самостоятельно освободиться от снасти.

Во время переезда карп не пострадал. Рыболов создал ему прекрасные условия: к большой емкости с водой был подключен баллон с кислородом. Хотя, о выносливости и живучести этого вида говорят факты: особи могут прожить без воды до 7-ми дней. Это связано с тем, что карп способен усваивать кислород через кожу и мокрые жабры.

По приезду новосела осмотрели специалисты, которые и установили возраст вороновского гиганта — ему 40 лет.

Галина ШЛЕМПО.

Фото из соцсетей.