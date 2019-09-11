Сегодня сотрудники органов предварительного следствия Республики Беларусь отмечают 8-ю годовщину со дня образования

Источник материала: Газета Авангард

12 сентября сотрудники органов предварительного следствия Республики Беларусь, в том числе Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета, отметили 8-ю годовщину со дня образования структуры.





О том, с какими результатами работы подошли следователи Будакошелевщины к профессиональному празднику в 2019 году, рассказал начальник районного отдела Следственного комитета Юрий ГЕРЦЕВ.

– Оценка эффективности работы следственного отдела складывается из различных направлений служебной деятельности, важнейшими из которых являются оперативность рассмотрения заявлений и сообщений о происшествии, законность при принятии процессуальных решений по уголовным делам и материалам проверок, возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями, профилактическая деятельность, направленная на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Так, за 8 месяцев нынешнего года в производстве следователей Буда-Кошелевского РОСК находилось 326 уголовных дел, из них 162 окончено производством, прокурору для дальнейшего направления в суд передано 118 дел. К уголовной ответственности привлечены 114 граждан. Из 162 оконченных производством уголовных дел 87, или почти 60%, окончены в срок до 1 месяца, хотя, напомню, на расследование уголовного дела отводится 2 месяца. Отмечу также, что следователями РОСК по каждому уголовному делу принимаются исчерпывающие меры по возмещению причиненного вреда. По оконченным производством уголовном делам вынесено 79 представлений в адрес субъектов профилактики о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. По 83 материалам проверок принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, – рассказал Юрий Иванович.

К слову, у Юрия Герцева, возглавляющего отдел с мая 2017 года, за плечами немалый стаж следственной работы. В следствие он пришел в 1995 году. Несмотря на молодость, отсутствие должного опыта работы, Юрий Иванович, благодаря своему упорству, добросовестному отношению к выполнению своих должностных обязанностей, быстро снискал уважение и доверие в коллективе.

– На мой взгляд, работа следователя отличается от других профессий, прежде всего, огромной ответственностью за принимаемые решения, ведь за каждым уголовным делом стоит судьба человека, которая зависит от этих решений. Поэтому следователь должен обладать целым набором качеств, в том числе быть беспристрастным, принципиальным, морально устойчивым и, конечно, преданным своему делу. Именно в таких специалистах сегодня остро нуждается следствие области. И поиск таких граждан и привлечение их в качестве кандидатов для принятия на службу в Следственный комитет, а также подготовка достойной смены – еще одно важное направление в работе Буда-Кошелевского РОСК, – отметил Юрий Иванович.

В настоящее время в Буда-Кошелевском РОСК проходит службу 10 следователей. Раскрыть любое дело по плечу заместителю начальника отдела – начальнику следственного отделения подполковнику юстиции Максиму Гурскому, старшим следователям Надежде Ратниковой, Ивану Шубичу, Алексею Конусевичу, Александру Сапунову, Сергею Медведеву, а также следователям Василию Куриленко и Алесе Жариной, Анне Свердловой.

Нельзя не отметить, что среди сотрудников Буда-Кошелевского РОСК есть и «старожилы», которые давно работают в правоохранительной системе. Так, трудовой стаж Михаила Гурского, Ивана Шубича и Алексея Конусевича в этой системе насчитывает более 20 лет, а стаж Сергея Медведева уже перевалил за 30 лет. Добросовестное отношение этих сотрудников к своим обязанностям не раз было отмечено грамотами и благодарностями руководства областного управления Следственного комитета Республики Беларусь.

Надежный тыл в работе РОСК обеспечивает заведующий хозяйством Виталий Шкоркин, который не только поддерживает в образцовом порядке два служебных автомобиля отдела, но и обеспечивает доставку следователей на места проведения следственных действий, отвечает за своевременный учет и принятие дальнейшего решения в отношении вещественных доказательств по уголовным делам, а также изъятого, конфискованного имущества, имущества, на которое наложен арест.

– В канун профессионального праздника хочется еще раз вспомнить тех, кто работал ранее в буда-кошелевском следствии, ежедневным трудом восстанавливая нарушенный закон и справедливость, а также ветеранов труда структуры, которые в настоящее время не забывают и поддерживают дружеские профессиональные взаимоотношения: это Александр Хаврученко, Сергей Кабаев и Сергей Медведев, который в настоящее время продолжает трудиться на следственной работе, – отметил Юрий Герцев.

P.S. Кстати, в преддверие праздничных мероприятий Советом офицерского Собрания и Гомельским областным общественным объединением «Союз следователей» было принято решение приурочить к профессиональному празднику проведение акции «Следственный трудовой десант-2019», в ходе которого сотрудники органов предварительного следствия сегодня оказывают практическую помощь сельхозпредприятиям Гомельщины в уборке урожая. Так, например, буда-кошелевские следователи сегодня ударно трудятся на уборке картофеля в ОАО «УваровичиЭлит». Кроме того, сегодня в Октябрьском сельском доме культуры пройдет концертная программа творческих коллективов Будакошелевщины, в рамках которой состоится награждение сотрудников и работников РОСК, достигших наиболее высоких результатов в служебной деятельности и проявивших усердие в акции «Следственный трудовой десант-2019».

Марина ЛУСЕВИЧ

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