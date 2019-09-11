Как будет курсировать транспорт в Минске накануне и в День города

Источник материала: Tut.by

С 13 по 15 сентября меняются маршруты общественного транспорта в центре Минска. Это связано с празднованием Дня города, причем корректировки начнутся уже в пятницу. Об этом сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 14 сентября, будет увеличено количество транспорта в период с 15.00 до 00.00 на автобусных маршрутах № 1, 69, 73, 91, 100, трамваях № 3, 5 и троллейбусе № 46.

А в воскресенье больше транспорта пустят на трамвайные маршруты № 3, 5 (в период с 12.00 до 00.00), автобусные № 1, 73 (с 16.00 до 00.00), троллейбусный № 22 (с 07.00 до 16.00) и автобусные № 74С, 24, 38 (с 07.00 до 16.00).

Отменяется высадка и посадка пассажиров на остановке «Дворец спорта» по проспекту Победителей (в сторону Машерова) для всех проходящих маршрутов 13 сентября в период с 12.00 до 21.00, а также 14 сентября в период с 09.00 до 23.00 .

Метро будет курсировать в выходные с такими интервалами: в субботу с 06.00 до 20.00 — 5 минут, а с 20.00 до 00.00 — 3 минуты. На следующий день с 08.00 до 17.00 поезда будут следовать с интервалом в 4 минуты, а после этого до 00.00 через каждые пять минут.

Куда пойти в Минске в День города. Самые яркие события

Утром 14 сентября, в субботу, пройдет мотопарад H.O.G. Rally Minsk 2019 в центре Минска. С 11.30 до 13.30 — по проспекту Независимости, улице Ленина, проспектам Победителей и Машерова. А с 13.30 до 14.00 закроют проспект Победителей (на участке от Машерова до Независимости) — и по указанию сотрудников ГАИ могут остановить движение городского транспорта.



Снимок из архива. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Накануне мотопарада, в ночь на субботу, с 23.00 до 01.00, изменят следующие автобусные маршруты (с выполнением всех остановок по дороге, если не указано иное):

— № 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК будут следовать от проспекту Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспектам Машерова, Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Для маршрута 119С предусмотрено выполнение остановок «Романовская Слобода», «Городской вал», «Станция метро Фрунзенская».

— № 73, 1073-ТК будут следовать от улицы Московская по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспектам Машерова, Победителей и далее по маршрутам в прямом направлении, а в обратном направлении по проспектам Победителей, Машерова, улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига;

— № 91 будет следовать от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспектам Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 163 будет следовать от улицы Московская по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршруту в прямом направлении, а обратно по улицам Кальварийская, Романовская Слобода, Немига.

Уже 15 сентября, в воскресенье, пройдет Минский полумарафон и День танкиста. Поэтому снова меняют маршруты автобусов и троллейбусов в центре (с выполнением всех остановок по пути, если не указано иное).

Так, в период с 05.00 до 07.00:

— № 1, 69 будут следовать от проспоспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспектам Машерова, Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 73 будет следовать от улицы Мясникова по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспектам Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 163 будет следовать от улицы Мясникова по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 91 будет следовать от улицы Немига, по улицам Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспспектам Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 29, 44, 136 будут следовать от улицы М. Богдановича по проспекту Машерова, Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением на измененном участке остановки «Выставочный комплекс».

Тогда же, в воскресенье, с 7.00 до 16.00 автобусы и троллейбусы:

— № 100 будет следовать от улицы Московской по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 115Э от АВ Центральный будет следовать по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости и далее по маршруту в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, ул. Бобруйская — в обратном направлении;









— № 300Э от Центрального автовокзала будет следовать по улицам Бобруйская, Свердлова, Аранская, проспекту Партизанский, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Запорожская, Филимонова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях без выполнения промежуточных остановок;

— № 40, 163 будут следовать от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 29 будет следовать от улицы М. Богдановича по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях, с выполнением на измененном участке остановки «Выставочный комплекс»;

— № 23, 65 будут следовать до разворотного кольца «Городской Вал» (без выезда на проспект Независимости);

— № 24 (от улицы Куйбышева), № 38 (от улицы М. Богдановича) будут следовать по проспекту Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, площади Мясникова, улице Толстого и далее по маршрутам в прямом направлении и по улицам Толстого, Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова и далее по маршрутам в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке остановок «Куйбышева», «проспект Независимости», «Ленинградская», «Вокзал»;

— № 123 будет следовать до конечного пункта «Вокзал» по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйская, обратно — по улицам Ленинградская, Свердлова и далее по маршруту, выполнение остановки «Вокзал» организовано на площадке вместе с троллейбусами;

— № 127 будет следовать до конечного пункта «Вокзал» по улицам Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская, обратно — по улице Бобруйская, Ульяновская и далее по маршруту, с выполнением на изменяемом участке остановки «Вокзал» на площадке вместе с троллейбусами;

— № 18, 26 будут следовать по улицам Захарова, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 57 будет следовать по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, К. Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях;

Троллейбусный маршрут № 40 со стороны проспекта Дзержинского будет следовать по улицам К. Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца «Бобруйская», со стороны диспетчерской станции «Карастояновой» — отменяется;

Троллейбусный маршрут № 53 от проспекта Дзержинского будет следовать по проспектам Жукова, Пушкина, улицам Орловская, Сурганова, М. Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях;

Троллейбусные маршруты № 29, № 37 со стороны улицы К. Чорного будут следовать по улицам Сурганова, Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой», со стороны конечного пункта «Мясникова» — отменяются;

Троллейбусные маршруты № 12, 46 отменяются.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 946С «ДС Зеленый Луг-6 — Вокзал» со следованием по улице Мирошниченко, 1-му переулку Кольцова, улицам Кольцова, М. Богдановича, проспекту Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская до конечного пункта «Вокзал, с выполнением остановок «проспект Независимости», «Куйбышева» и далее всех по трассе маршрута.

А с 07.00 до 13.00 в воскресенье, 15 сентября:

— № 73 будет следовать от улицы Мясникова по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1 будет следовать от разворотного кольца «Бобруйская» по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Нарочанская в прямом направлении и по улицам Нарочанская, Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская в обратном направлении;

— № 119С будет следовать от разворотного кольца «Бобруйская» по улицам Бобруйской, К. Цеткин, Тимирязева, Ратомская, проспекту Победителей в обоих направлениях, с выполнением остановок «Ленинградская», «Вокзал», «Тимирязева», «Музыкальный театр», «Л. Украинки», «2-я городская детская больница» на измененном участке;

— № 69 будет следовать от разворотного кольца «Бобруйская» по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, проспекту Пушкина и далее по маршруту в прямом направлении и по проспекту Пушкина, улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская в обратном направлении;

— № 11 будет следовать со стороны проспекта Пушкина по улицам Тимирязева, Нарочанская в обоих направлениях;

— № 44, 136 будут следовать от улицы М. Богдановича по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленскому тракту, Нововиленская, Орловская, Тимирязева, Ратомская, проспекту Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением от остановки «Выставочный комплекс» до «ст. Ждановичи» всех остановок;

— № 91 будет следовать от улицы М. Богдановича по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленскому тракту, Нововиленская, Орловская, Тимирязева, Нарочанская до диспетчерской станции «Веснянка» в обоих направлениях;

— № 133 будет следовать от улицы Орловская по улицамТимирязева, Нарочанская до диспетчерской станции «Веснянка» в обоих направлениях;

— № 76Э, 89Э будут следовать от улицы Орловская по улице Тимирязева и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением остановки «Л.Украинки»;

Трассы троллейбусных маршрутов № 10, 39, 77 в направлении проспекта Победителей сокращаются до станции метро «Пушкинская».

С 13.00 до 16.00 в воскресенье автобусы и троллейбусы:

№ 44, 136 будут следовать от улицы М. Богдановича по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская, проспекту Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением всех остановок от «Выставочный комплекс» до «ст. Ждановичи»;

— № 119С будет следовать от разворотного кольца «Бобруйская» по улицам Бобруйская, К. Цеткин, Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях, с выполнением остановок «Ленинградская», «Вокзал», «Тимирязева», «Музыкальный театр»;









— № 73 будет следовать от улицы Мясникова по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 1, 69 будут следовать от разворотного кольца «Бобруйская» по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей и далее по маршрутам в прямом направлении и по проспекту Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская в обратном направлении;

— № 91 будет следовать от улицы М. Богдановича по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, просп. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях.

А с 16.00 до 24.00 15 сентября:

— № 29, 44, 136 будут следовать от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улицам Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением остановки «Выставочный комплекс».