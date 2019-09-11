На Гомельщине не разрешили провести самый безобидный велопробег - библиотечный

Источник материала: Tut.by

В эти выходные, 14−15 сентября, в Гомеле и районе планировался велопробег «На ровары па бібліятэках». Однако местные власти не разрешлили мероприятие, так как у организаторов не было разрешения от УВД.



Фото: nashkraj.by

«Мне абсолютно непонятно, чем группа из 20 велосипедистов так напугала гомельские власти, но и районный, и областной исполкомы не дали нам разрешение проехать по библиотекам. В связи с чем велопробег посвященный Дню библиотек в этом году не состоится», — написала в своем Фейсбуке библиограф Национальной библиотеки и организатор велопробега Настасся Жарская.

Идею библиотечного велопробега она несколько лет назад позаимствовала у финских коллег и решила организовать подобное и в Беларуси. Пять лет подряд все получалось.

— Мы уже посещали Борисовский, Барановичский, Вилейский, Солигорский, Оршанский районы. Также организовывали международные велопробеги по Минскому, Молодеченскому, Сморгонскому и Оршанскому районам. Все местные администрации были не только в курсе, но и всячески поддерживали нашу инициативу, — рассказывает Настасся.



Участники велопробега «На ровары па бібліятэках» в Вилейке

Почти за месяц до планируемого мероприятия она отправила официальное письмо в Гомельский райисполком от имени Белорусского библиотечной ассоциации с просьбой посодействовать проведению велопробега ко Дню библиотек.

— В Гомельском райисполкоме сказали, что у нас в маршруте и Гомель, и район, и поэтому они не могут решать за город — посоветовали обратиться в областной исполком. Кроме этого, говорили, что нам обязательно нужно сопровождение ГАИ, а предоставить его не смогут. В областном же напирали на то, что велопробег не могут нам разрешить без согласования с УВД в целях нашей же безопасности… Кстати, письмо в Гомельский райисполком мы отправили еще 23 августа, а нам позвонили и сообщили о том, что без ГАИ нельзя, лишь несколько дней назад, 6 сентября, — когда уже сложно что-то успеть.

В Главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома TUT.BY рассказали, что организаторам велопробега не отказывали, а лишь рекомендовали обратится в Управление внутренних дел — есть такой порядок при организации массовых мероприятий.

— Участников велопробега должна сопровождать машина ГАИ и машина скорой помощи. Да, нам организаторы велопробега тоже говорили, что пять раз они уже делали по-другому, без сопровождения, но сейчас и время другое, количество ДТП растет.



А это — библиотекари в Солигорске

Велопробег планировался по маршруту Гомель — Березки — Зябровка — Кореневка — Ченки — Гомель. Программа включала знакомство с деятельностью Центральной районной библиотеки в деревне Березки и других библиотек района, посещение Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина, экскурсия по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, обзор Охотничьего домика князя Паскевича в деревне Кореневка и иных интересных мест в окрестностях Гомеля.