На Гомельщине - новые главы двух райисполкомов. Знакомьтесь

Источник материала: Tut.by

Сегодня президент Беларуси провел кадровый день. Теперь на Гомельщине два новых председателя райисполкомов и один новый руководитель крупного регионального предприятия.

Новый глава у Буда-Кошелевского района. На место Андрея Горбачева пришел Анатолий Гапоник. Известно, что ему 37 лет и до своего последнего назначения он возглавлял Лельчицкий райисполком.

В Лельчицах же его место теперь займет бывший председатель районного совета депутатов, подполковник милиции в отставке Сергей Косинский.



Анатолий Гапоник и Сергей Косинский

Также новый генеральный директор — Петр Максимчиков — и у открытого акционерного общества «Гомельстекло». До этого он занимал должность заместителя директора предприятия.