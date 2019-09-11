|
На Гомельщине - новые главы двух райисполкомов. Знакомьтесь
12.09.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня президент Беларуси
Новый глава у Буда-Кошелевского района. На место Андрея Горбачева пришел Анатолий Гапоник. Известно, что ему 37 лет и до своего последнего назначения он возглавлял Лельчицкий райисполком.
В Лельчицах же его место теперь займет бывший председатель районного совета депутатов, подполковник милиции в отставке Сергей Косинский.
Также новый генеральный директор — Петр Максимчиков — и у открытого акционерного общества «Гомельстекло». До этого он занимал должность заместителя директора предприятия.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президент провел кадровый день.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)