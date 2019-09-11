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На Гомельщине - новые главы двух райисполкомов. Знакомьтесь

12.09.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня президент Беларуси провел кадровый день. Теперь на Гомельщине два новых председателя райисполкомов и один новый руководитель крупного регионального предприятия.

Новый глава у Буда-Кошелевского района. На место Андрея Горбачева пришел Анатолий Гапоник. Известно, что ему 37 лет и до своего последнего назначения он возглавлял Лельчицкий райисполком.

В Лельчицах же его место теперь займет бывший председатель районного совета депутатов, подполковник милиции в отставке Сергей Косинский.


Анатолий Гапоник и Сергей Косинский

Также новый генеральный директор — Петр Максимчиков — и у открытого акционерного общества «Гомельстекло». До этого он занимал должность заместителя директора предприятия.

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