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СОП – не приговор, а возможность исправиться

12.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На повестке – работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, а также реализация государственной защиты и поддержки детей, живущих в неблагополучных семьях. О том, как депутаты Пригородного сельсовета работают с семьями, попавшими в затруднительные жизненные ситуации, узнал корреспондент «А».
– Согласно законодательству, «ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства». Во время сегодняшнего посещения неблагополучных семей наша задача – проверить, насколько соблюдаются законные права и интересы детей, воспитывающихся в семьях со статусом СОП, в каких они живут условиях, какая помощь и поддержка необходимы им и их родителям, – пояснил Петр Навицкий, председатель Борисовского районного Совета депутатов.
Первая остановка комиссии – дом многодетных родителей, которые сумели вернуть детей из приюта, исправились, статус СОП с них снят. Еще не заходя в дом, председатель сельисполкома Татьяна Слайковская рассказывает все о его жильцах:
– В этой семье были проблемы со зло-употреблением алкоголем обоими родителями, они прошли лечение. Сейчас у них родился пятый ребенок. Супруги сделали ремонт в доме – заменили старую проводку, обновили мебель, условия проживания детей значительно улучшились. Все налаживается, но мы все равно постоянно заходим сюда – проверяем, как живут дети, в каком состоянии родители, не нужна ли помощь, – рассказала Т. Слайковская.
В семье на самом деле все в порядке – отец семейства на работе, дети чистые и опрятные, в хорошем настроении, на плите варится суп, на столе – арбуз, с младшими детьми многодетной маме помогает бабушка.
В следующей семье, находящейся на контроле, детей трое. Эта семья не имеет своего жилья, и члены комиссии подробно объясняют, как найти подходящий дом, получить от государства средства на его покупку. Жильцам очередного дома, в котором побывали участники выездного заседания, это удалось – совсем недавно большое семейство переехало в добротный дом. Хозяйка показывает «гостям» детские комнаты, отремонтированные коридор и кухню, новый металлический забор, большое хозяйство – с этой семьи статус СОП также сняли.
– Инспекция по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД работает в тесном контакте с социальной службой, управлением по образованию, поэтому в Беларуси не может быть оставленных без внимания детей – каждый ребенок находится под контролем. Если в семье, где проживает несовершеннолетний, случаются серьезные проблемы, об этом обязательно становится известно правоохранительным органам через детский сад или школу, социальную службу. Часто о скандалах сообщают соседи, родственники. Если семья попала в крайне затруднительное положение – родители не трудо-устроены, не имеют средств содержать детей, нуждаются в лечении и т.д., – детей у них изымают. После медицинского обследования и лечения, если в том есть необходимость, дети отправляются в социальный приют не более чем на 6 месяцев. Родителям дается полгода на изменение обстоятельств, из-за которых они попали на контроль. Как показало сегодняшнее выездное заседание, все граждане, семьи которых мы посетили, встали на путь исправления, что не может не радовать, – подытожила капитан милиции Анастасия Сахончик, старший участковый инспектор ИДН Борисовского РУВД.
Справочно
В Беларуси социальный статус семей регламентируется рядом документов: Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите», Законом Республики Беларусь от 31.05.2003 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Декретом
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Кроме того, многие вопросы изложены в методических рекомендациях по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики в вопросах выявления детей, оказавшихся в неблагоприятной ситуации (утв. министром образования 14 декабря 2017 г.).

Наш корр.

 
 
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В Пригородном сельсовете депутаты Борисовского районного Совета депутатов совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД,...
 
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