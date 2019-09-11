Почему подтапливает улицу Молодежную?

Источник материала: Единство

По словам одной из заявительниц М.А. Дивиной, вода в подвалах стоит с октября прошлого года, во время проливных дождей ситуация только обостряется. С просьбой помочь в решении вопроса жители улицы Молодежной обращались в УП «Жилье» еще в апреле, однако внятного ответа не получили. В итоге пришлось записываться на прием к председателю райисполкома.

— Прежде чем выносить какое-то решение, нужно «поставить диагноз» проблеме, установить причины ее возникновения, — пояснил жителям Г.И. Денгалев.

С этой целью он поручил своему заместителю О.А. Кирюте, директору проектного института В.Е. Позняку, директору УП «Жилье» П.Ф. Чижову до 20 сентября обследовать домовладения, установить точную причину подтоплений, по результатам разработать комплекс мероприятий для стабилизации ситуации.

Сразу несколько проблем, волнующих жителей дома №12 по ул. Труда, озвучила на приеме О.А. Дашдаш. В частности, людей интересуют благоустройство дворовой территории, сроки проведения капремонта дома, которому исполнилось уже 62 года, замены теплотрассы, вопрос привлечения к ответственности неработающих соседей, ведущих асоциальный образ жизни и накопивших долги за оплату коммунальных услуг от 1000 до 4000 рублей. Между тем, по словам заявительницы, в некоторых проблемных семьях растут дети, родители которых в пьяном угаре не контролируют ни поведение, ни учебу подрастающего

поколения.

В обстоятельной беседе с жильцами дома Г.И. Денгалев сообщил, что в капитальном ремонте в городе нуждаются 487 домов. Привести в порядок сразу все физически невозможно, поэтому разработан план проведения капремонтов на несколько лет. Замена теплотрассы с проведением работ по благоустройству возле дома №12 планируется на следующий год.

В обязательном порядке будет рассмотрен вопрос условий проживания детей в проблемных семьях и взыскания задолженностей по оплате коммунальных услуг.

В связи с этим председатель райисполкома дал ряд неотложных поручений руководителям ряда служб — УП «Жилье», РУВД, управлению по образованию.

Серьезный ущерб нанесен имуществу и ряду квартир дома №6 по пр. Революции, которые залило дождем из-за раскрытой кровли. Об этом председателю райисполкома рассказала жительница дома

О.П. Туболева.

Причина «катаклизма» местного значения — в необдуманных действиях работников ООО «Видерастрой», которые подрядились ремонтировать крышу и полностью ее раскрыли, не соблюдая требований технологии.

Теперь строительной организации придется полностью оплачивать ремонт затопленных квартир и восстанавливать собственную, порядком подмоченную репутацию.

В целом на приеме граждан преобладали жилищно-коммунальные вопросы, также были рассмотрены проблемы оплаты коммерческого жилья, аренды земельных участков и другие. По всем вопросам приняты решения, определены сроки и исполнители.

Наш корр.