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На остановках, возле школ и больниц. Где в Минске ставят «Табакерки»
12.09.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Табакерки» в Минске
Не на крупных остановках, не возле школ. Какие условия были в Минске?
В Минске до конца 2019 года должно появиться 500 «Табакерок». Такие киоски по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».
В Мингорисполкоме TUT.BY
В регионах общественность уже поднимала проблему расположения «Табакерок». В Бресте была
А вот где «Табакерки» стоят
Казалось бы, из-за обозначенных условий для установки киосков в Минске ситуация должна быть спокойнее, чем в регионах. Но по факту «Табакерки» в столице ставят, не уходя далеко от больниц, школ и парков. Основной принцип, который легко прослеживается, — киоски с табаком размещают на крупных перекрестках.
Первую в Минске «Табакерку»
Киоск на пересечении улицы Кольцова и 1-го переулка Кольцова тоже успел
До детской поликлиники № 17 отсюда — меньше сотни метров, близко расположена и взрослая поликлиника. Рядом по улице Кольцова — Минский торговый колледж, в радиусе менее чем 500 метров от «Табакерки» — несколько детских садов.
Недавно «Табакерка» появилась на улице Каховской. От нее до Киевского сквера — около 30 метров.
Недалеко от торговой точки до гимназии № 34 и школы № 35 имени Азизова.
От «Табакерки» на перекрестке Уральской и Долгобродской рукой подать до яслей-сада № 169 (мы намерили 378 метров), чуть дальше — шестая больница. А вот колледж торговли совсем под боком, всего в сотне метров.
Заметили «Табакерку» и возле дома на Кнорина, 10. Две сотни метров отсюда — и вот она, школа № 115. Местный житель уже жаловался TUT.BY, что киоск перекрыл значительную часть пешеходной зоны и ограничил обзор перед пешеходным переходом через улицу и выездом со двора.
Еще одно место, которое выбрали для размещения «Табакерки», — на пересечении улиц Матусевича и Иосифа Жиновича, остановка общественного транспорта. Уже привычно, что неподалеку находится детский сад, — до него около двухсот метров.
Есть табачный киоск и на улице Осиповичской. Меньше сотни метров отсюда до колледжа искусств, в радиусе до четырехсот метров находятся корпуса больницы скорой помощи, детская больница № 3 и детская поликлиника № 13.
А вот на улице Плеханова в Серебрянке «Табакерок» даже несколько, сообщают читатели TUT.BY. Одну из них поставили прямо возле ЗАГСа Ленинского района. В опасной близости от этого — детский сад № 351 и школа № 139.
Чуть дальше по улице, у дома на Плеханова, 51, стоит еще одна «Табакерка». До ближайшей школы № 129 чуть больше сотни метров. Еще до двух школ (№ 19 и № 139) — меньше 500 метров.
На следующей карте отмечена «Табакерка» на пересечении улиц Слободская и Рафиева. Рядом с ней есть сразу два детских садика, до самого ближнего, № 557, — меньше двухсот метров.
На перекрестке той же Слободской, но уже с улицей Есенина, стоит еще один киоск. Чуть больше трехсот метров отсюда — до гимназии № 174.
Поставили «Табакерку» и возле Западного рынка, что в Кунцевщине. От табачного киоска до поликлиники № 31 — не больше трехсот метров.
Сейчас в «Табакерки» набирают персонал. В объявлениях о найме указывают адреса новых точек. Киоски должны появиться (или уже появились) на перекрестках улиц Леонида Беды и Тиражной, Лещинского и Матусевича, Лобанка и Одинцова, Есенина и Космонавтов, Рафиева и проспекта Любимова, улицы Голубева и проспекта газеты «Звязда», на пересечении улицы Ванеева со 2-м Велосипедным переулком, на улице Шпилевского, на перекрестках улиц Некрасова и Карастояновой, Орловской и Тимирязева, а также на улице Радиальной.
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TUT.BY собрал нам известные минские «Табакерки» и посмотрел, где их устанавливают.
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