На остановках, возле школ и больниц. Где в Минске ставят «Табакерки»

Источник материала: Tut.by

«Табакерки» в Минске устанавливают с июля. Скандальных киосков на столичных улицах становится все больше. TUT.BY собрал нам известные и посмотрел, где их устанавливают.



Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

Не на крупных остановках, не возле школ. Какие условия были в Минске?

В Минске до конца 2019 года должно появиться 500 «Табакерок». Такие киоски по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».

В Мингорисполкоме TUT.BY рассказывали об условиях установки киосков в столице. Помимо более презентабельного, чем в регионах, дизайна, есть и другие требования. Например, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по улицам Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Киоски во всем Минске запрещено устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам, а также на остановках с большим трафиком движения.



Условия установки «Табакерок» в Минске прописаны в комментариях к этой схеме. Изображение: TUT.BY

В регионах общественность уже поднимала проблему расположения «Табакерок». В Бресте была петиция с требованием отнести табачные киоски на 500 метров от школ, больниц, учреждений культуры и спорта. Солигорский депутат Андрей Рыбак отмечал в Палате представителей, что киоски с табачными изделиями порой ставят за 150−200 метров от школ.

А вот где «Табакерки» стоят

Казалось бы, из-за обозначенных условий для установки киосков в Минске ситуация должна быть спокойнее, чем в регионах. Но по факту «Табакерки» в столице ставят, не уходя далеко от больниц, школ и парков. Основной принцип, который легко прослеживается, — киоски с табаком размещают на крупных перекрестках.

Первую в Минске «Табакерку» заметили в микрорайоне Сухарево, на пересечении улиц Шаранговича и Горецкого. От этого киоска до ближайшего детского сада — меньше 300 метров. Рядом с заведением для дошколят есть и место для детей постарше — гимназия № 33.





Киоск на пересечении улицы Кольцова и 1-го переулка Кольцова тоже успел попасть в новости . На нем появилась огромная надпись «НЕ КУРЮ».

До детской поликлиники № 17 отсюда — меньше сотни метров, близко расположена и взрослая поликлиника. Рядом по улице Кольцова — Минский торговый колледж, в радиусе менее чем 500 метров от «Табакерки» — несколько детских садов.





Недавно «Табакерка» появилась на улице Каховской. От нее до Киевского сквера — около 30 метров.

Недалеко от торговой точки до гимназии № 34 и школы № 35 имени Азизова.





От «Табакерки» на перекрестке Уральской и Долгобродской рукой подать до яслей-сада № 169 (мы намерили 378 метров), чуть дальше — шестая больница. А вот колледж торговли совсем под боком, всего в сотне метров.





Заметили «Табакерку» и возле дома на Кнорина, 10. Две сотни метров отсюда — и вот она, школа № 115. Местный житель уже жаловался TUT.BY, что киоск перекрыл значительную часть пешеходной зоны и ограничил обзор перед пешеходным переходом через улицу и выездом со двора.





Еще одно место, которое выбрали для размещения «Табакерки», — на пересечении улиц Матусевича и Иосифа Жиновича, остановка общественного транспорта. Уже привычно, что неподалеку находится детский сад, — до него около двухсот метров.





Есть табачный киоск и на улице Осиповичской. Меньше сотни метров отсюда до колледжа искусств, в радиусе до четырехсот метров находятся корпуса больницы скорой помощи, детская больница № 3 и детская поликлиника № 13.





А вот на улице Плеханова в Серебрянке «Табакерок» даже несколько, сообщают читатели TUT.BY. Одну из них поставили прямо возле ЗАГСа Ленинского района. В опасной близости от этого — детский сад № 351 и школа № 139.

Чуть дальше по улице, у дома на Плеханова, 51, стоит еще одна «Табакерка». До ближайшей школы № 129 чуть больше сотни метров. Еще до двух школ (№ 19 и № 139) — меньше 500 метров.





На следующей карте отмечена «Табакерка» на пересечении улиц Слободская и Рафиева. Рядом с ней есть сразу два детских садика, до самого ближнего, № 557, — меньше двухсот метров.





На перекрестке той же Слободской, но уже с улицей Есенина, стоит еще один киоск. Чуть больше трехсот метров отсюда — до гимназии № 174.





Поставили «Табакерку» и возле Западного рынка, что в Кунцевщине. От табачного киоска до поликлиники № 31 — не больше трехсот метров.





Сейчас в «Табакерки» набирают персонал. В объявлениях о найме указывают адреса новых точек. Киоски должны появиться (или уже появились) на перекрестках улиц Леонида Беды и Тиражной, Лещинского и Матусевича, Лобанка и Одинцова, Есенина и Космонавтов, Рафиева и проспекта Любимова, улицы Голубева и проспекта газеты «Звязда», на пересечении улицы Ванеева со 2-м Велосипедным переулком, на улице Шпилевского, на перекрестках улиц Некрасова и Карастояновой, Орловской и Тимирязева, а также на улице Радиальной.