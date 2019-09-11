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Статья журналиста TUT.BY о Куропатах заняла первое место в конкурсе «Вольнае слова»

12.09.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редактор TUT.BY Денис Мартинович занял первое место в номинации «Лучший информационный материал» в конкурсе «Вольнае слова», который проводит Белорусская ассоциация журналистов.

В шорт-лист конкурса попали больше 20 статей и проектов журналистов разных редакций — «Имена», «Звязда», «Наша Нiва», Intex-press, «Еврорадио», «Белсат» и пр.

Первое место в номинации «Лучший материал» заняла статья Дениса Мартиновича «Кто и когда расстреливал людей в Куропатах. 10 вопросов и ответов по материалам следствия». Денис рассказал о том, что происходило в урочище, как там казнили людей, какие их вещи были найдены и какие сегодня данные о произошедшем считаются достоверными.

Второе место в номинации занял Виталь Цыганков, обозреватель «Радыё Свабода», с материалом «Адам Міхнік: «Менск — гэта горад не для дыктатуры, а для дэмакратыі і свабодных людзей».

Третье — спецпроект журналистов «Белсата» Анастасии Резниковой и Ирины Ореховской «Альманы. Балоты пад пагрозаю».

Поздравляем коллег!

 
 
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Редактор TUT.BY Денис Мартинович занял первое место в номинации «Лучший информационный материал» в конкурсе «Вольнае слова», который проводит Белорусская...
 
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