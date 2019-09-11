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Статья журналиста TUT.BY о Куропатах заняла первое место в конкурсе «Вольнае слова»
12.09.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Редактор TUT.BY Денис Мартинович занял первое место в номинации «Лучший информационный материал» в
В шорт-лист конкурса попали больше 20 статей и проектов журналистов разных редакций — «Имена», «Звязда», «Наша Нiва», Intex-press, «Еврорадио», «Белсат» и пр.
Первое место в номинации «Лучший материал» заняла статья Дениса Мартиновича «
Второе место в номинации занял Виталь Цыганков, обозреватель «Радыё Свабода», с материалом «
Третье — спецпроект журналистов «Белсата» Анастасии Резниковой и Ирины Ореховской «
Поздравляем коллег!
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Редактор TUT.BY Денис Мартинович занял первое место в номинации «Лучший информационный материал» в конкурсе «Вольнае слова», который проводит Белорусская...
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