Проверь себя. Сможете ли вы правильно оказать первую помощь

Источник материала: Tut.by

Как показывает жизнь, несчастные случаи, травмы и болезни возникают чаще всего неожиданно, в самое неподходящее время и когда рядом нет никого с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях действовать быстро, решительно и без паники.

В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи — отмечается ежегодно во вторую субботу сентября — TUT.BY вместе с Белорусским Красным Крестом подготовил тест. Пройдите его и проверьте свои базовые навыки оказания первой помощи: как вы будете действовать, если случится экстренная ситуация?