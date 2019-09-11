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Проверь себя. Сможете ли вы правильно оказать первую помощь

12.09.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как показывает жизнь, несчастные случаи, травмы и болезни возникают чаще всего неожиданно, в самое неподходящее время и когда рядом нет никого с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях действовать быстро, решительно и без паники.

В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи — отмечается ежегодно во вторую субботу сентября — TUT.BY вместе с Белорусским Красным Крестом подготовил тест. Пройдите его и проверьте свои базовые навыки оказания первой помощи: как вы будете действовать, если случится экстренная ситуация?

 
 
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Пройдите тест и проверьте свои базовые навыки оказания первой помощи: как вы будете действовать, если случится экстренная ситуация?
 
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