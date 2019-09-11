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Проверь себя. Сможете ли вы правильно оказать первую помощь
12.09.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как показывает жизнь, несчастные случаи, травмы и болезни возникают чаще всего неожиданно, в самое неподходящее время и когда рядом нет никого с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях действовать быстро, решительно и без паники.
В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи — отмечается ежегодно во вторую субботу сентября — TUT.BY вместе с
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