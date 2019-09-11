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Житель Вороново поймал 32-килограммового карпа… и переселил его в Минскую область

12.09.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Вороново Денис Мушинский поймал недалеко от райцентра огромного карпа весом в 32 килограмма. Есть рыбу не стали, а… переселили ее в Минскую область, сообщает «Воранаўская газета».


Фото: из личного архива

— За 12 лет моего увлечения хорошие уловы, конечно, были, но такой трофей впервые, — рассказывает Денис Мушинский. — По размеру было понятно, что рыба возрастная. На протяжении всей своей жизни особи этого вида растут. Следовательно, чем больше размер, тем рыба старше. В основном, этот вид живет около 30-ти лет. Есть и такие, которые достигают просто гигантских размеров, а их возраст превышает 50 лет.


Фото: из личного архива

Рыбу мужчина решил перевезти в более спокойное место, где большой рыбе будет комфортно. Новое место проживания карпа-гиганта — частный водоем около реки Черница. Здесь проводят тренировки и международные соревнования по карпфишингу. Ловля на этом водоеме разрешена только спортивными снастями и по принципу «Поймал — отпусти!». Рыболовы обязательно должны иметь при себе мат и карповый подсак, а также пользоваться только безопасными карповыми монтажами, для того, чтобы в случае обрыва рыба могла самостоятельно освободиться от снасти.

Во время переезда карп не пострадал. Рыболов создал ему все необходимые условия: к большой емкости с водой был подключен баллон с кислородом.

По приезду новосела осмотрели специалисты, которые и установили возраст вороновского гиганта — ему около 40 лет.

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Житель Вороново Денис Мушинский поймал недалеко от райцентра огромного карпа весом в 32 килограмма. Есть рыбу не стали, а переселили ее в Минскую область. Карпа...
 
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