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На рынках Могилева выделили 50 бесплатных мест, чтобы пенсионеры и инвалиды могли продавать урожай
12.09.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На двух рынках Могилева пенсионерам и инвалидам выделили 50 бесплатных мест для того, чтобы они могли продавать свой урожай,
Дополнительные 30 торговых мест выделены на Центральном (Минском) рынке, 20 — на Привокзальном.
— Места будут предоставляться на безвозмездной основе пенсионерам и инвалидам I и II группы для реализации ими до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном данным лицам в соответствии с законодательством для ведения ими личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, — уточнили в управлении торговли и услуг Моггорисполкома.
Также продукция должна пройти соответствующие лабораторные исследования и иметь заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка о ее качестве и безопасности. У торгующих также должна быть не просроченная медсправка о прохождении флюорографии.
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Такие места будут доступны до конца 2020 года. Но есть ограничения.
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