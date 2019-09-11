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На рынках Могилева выделили 50 бесплатных мест, чтобы пенсионеры и инвалиды могли продавать урожай

12.09.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На двух рынках Могилева пенсионерам и инвалидам выделили 50 бесплатных мест для того, чтобы они могли продавать свой урожай, пишет Mogilevnews.by. Соглашение об этом между горисполкомом и Центральном рынком Могилева будет действовать до 31 декабря 2020 года. Но есть некоторые ограничения.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Дополнительные 30 торговых мест выделены на Центральном (Минском) рынке, 20 — на Привокзальном.

— Места будут предоставляться на безвозмездной основе пенсионерам и инвалидам I и II группы для реализации ими до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном данным лицам в соответствии с законодательством для ведения ими личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, — уточнили в управлении торговли и услуг Моггорисполкома.

Также продукция должна пройти соответствующие лабораторные исследования и иметь заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка о ее качестве и безопасности. У торгующих также должна быть не просроченная медсправка о прохождении флюорографии.

 
Теги: Могилев
 
 
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