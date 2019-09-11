О проведении переписи населения Республики Беларусь в 2019 году рассказали специалисты

Источник материала: Кировец





С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад.

Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Об особенностях проведения переписи населения в 2019 году, работе специального сайта, через который можно самостоятельно ответить на вопросы, рассказали специалисты.

Белстат показал, как пройти перепись по интернету

Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская на пресс-конференции показала, как выглядит последовательность действий при самостоятельной переписи по интернету.

При подготовке к переписи Белстат изучил передовой мировой опыт. Специалисты пришли к выводу, что нет необходимости готовить видеоролик, разъясняющий последовательность прохождения переписи по интернету. Вместо этого на сайте переписи (сейчас по адресам www.перепись.бел или www.census.by запущен промосайт) будет размещена презентация, где будут указаны последовательность действий и вопросы, которые могут возникнуть у пользователей.

Для проведения переписи по интернету используется ресурс межбанковской системы идентификации (МСИ). Причем воспользоваться им могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Первые — войдя с помощью логина и пароля, вторые — через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Впрочем, поскольку второй способ более быстрый, воспользоваться таким одноразовым паролем может и зарегистрированный пользователь.

Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Заместитель начальника операционного управления — начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» Ирина Игнатович отметила, что переписаться по интернету смогут только те граждане, данные которых есть в системе МСИ. В ней сегодня содержится порядка 7,5 млн уникальных записей о клиентах белорусских банков. «Поскольку МСИ формируется данными, которые предоставляют банки при обслуживании клиентов, здесь нужно указывать тот номер мобильного телефона, который вы сообщали сотруднику банка. Если вы хотите предварительно посмотреть, какие данные хранятся в системе, уже сейчас можно зарегистрироваться в МСИ и увидеть их. Кстати, проходить регистрацию на нашем сайте можно и с использованием адреса электронной почты. Это важно для тех, кто по каким-то причинам не подключен к белорусскому оператору сотовой связи», — отметила Ирина Игнатович.

Жанна Василевская обратила внимание, что не следует путать понятия «домохозяйство» и «семья». При заполнении опросника учитывается, что в одном помещении может находиться более одного домохозяйства. По каждому из них информация заполняется по порядку: состав каждого домохозяйства, затем личные данные всех членов семьи. Если несколько совершеннолетних членов семьи захотят самостоятельно воспользоваться приложением, дублирование информации будет исключаться.

Предусмотрены всплывающие подсказки — на случай, если человек не понял вопроса. Также заложен логический и арифметический контроль: система будет либо подсказывать респонденту, что он где-то заложил ошибку, либо сразу заблокирует переход к следующему вопросу, пока нестыковка не будет исправлена.

Всегда можно вернуться к заполнению переписного листа, если человек прервался, либо поменять уже внесенные данные учетной записи — все они сохраняются до завершения процедуры.

«В случае, если у человека нет сельхозучастка, а состав семьи — 3-4 человека, время заполнения составит в среднем 10-15 минут. Но многое зависит от опыта заполнения опросников в интернете», — заключила Жанна Василевская.

Закончив заполнение, респондент сохраняет и отправляет свою анкету. После чего он получит уведомление-благодарность за участие, а также свидетельство о том, что прошел опрос (в документе указан адрес его проживания). И в случае, если все-таки к человеку позже придет домой переписчик, ему достаточно показать это свидетельство как доказательство.

Тестирование оборудования для проведения переписи начнется на этой неделе

Тестирование программного обеспечения и всего оборудования для проведения переписи населения в Беларуси на максимальную нагрузку, которую оно способно выдержать, начнется уже на этой неделе. Об этом сообщила журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Тестирование работы на планшетах для проведения переписи уже почти завершено. «Проведено в том числе масштабирование на планшет. Мы ожидаем, что раздадим переписчикам планшеты уже 17 сентября, когда начнется их учеба. И будем дополнительно тестировать оборудование, реакцию на нагрузку. Для нас это самое важное — чтобы не было ситуаций, когда оборудование не выдерживает. Что касается интернет-переписи, рассчитываем, что уже в четверг начнем тестирование неопытное (сейчас идет опытное, для этого плотно работаем с компанией-разработчиком). В четверг ожидаем уже окончательную повышенную эксплуатацию», — сказала Инна Медведева.

Тестирование будет проводиться силами всех работников органов государственной статистики. И подключится межбанковская система идентификации (МСИ). Вместе они проверят мощность серверов, которые будут принимать и обрабатывать данные.

Большое внимание уделено безопасности данных. Как пояснила заместитель начальника операционного управления — начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» Ирина Игнатович, информация будет передаваться в зашифрованном виде по защищенным выделенным каналам на сервер Белстата. Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская заверила, что вся получаемая Белстатом от МСИ информация будет касаться только общих данных — фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Ко всей другой информации доступа у органов госстатистики (и иных пользователей) нет. Собранные во время переписи данные будут храниться в самом Белстате в изолированной зоне, доступ к серверам открыт только ограниченному кругу лиц.

С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Белстат: максимальная задача переписи — ее пройдет более 98% населения, свыше 25% — по интернету

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева отметила, что Белстат рассчитывает переписать максимальное количество граждан с помощью внедренных инноваций, и рассказала о том, какой процент можно считать отличным результатом.

Одна из главных задач переписи — узнать максимально точное количество населения страны. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей. «Сейчас готовится приказ по утверждению целевых показателей для оценки проведения и качества переписи. Для себя мы устанавливаем: более 98% переписанных — отлично, 95-98% — хорошо, менее 95% — удовлетворительно. Удельный вес численности населения, переписавшегося через интернет: более 25% — отлично, 20-25% — хорошо, менее 20% — удовлетворительно», — пояснила Инна Медведева.

Кстати, на 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек.

«Перепись дает корректную информацию о численности населения, количестве домохозяйств, семьях (сколько, какие они, вся демографическая раскладка). И это позволяет корректно выстроить работу всего государства. Мы предоставляем уникальную информацию о том, как размещены трудовые ресурсы, почему население не работает в одном городе, а едет в другой и т.д. Раз в десять лет мы получаем информацию о фактической безработице. Ежеквартально публикуем данные выборочного обследования по изучению занятости, в котором участвует небольшой процент населения. Самое главное, что мы получаем, — прогноз социально-экономического развития Беларуси. Следующие 10 лет будем строить расчеты и прогнозные параметры, базируясь на данных переписи», — обозначила важность проведения этой процедуры Инна Медведева. При этом она высказала позицию, что в Беларуси нет необходимости вводить какие-то штрафы в отношении тех, кто категорически отказывается переписываться. Тем более что пробная перепись показала открытость населения.

С 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Места для стационарных участков почти везде определены. Информация об адресах будет размещена на сайте Белстата, территориальных органов государственной статистики, вероятно, по просьбе комитета проинформируют жителей районов и сайты райисполкомов. Также есть договоренность с ЖКХ об информировании населения через жировки.

Параллельно с 4 по 18 октября будут работать мобильные стационарные участки. То есть все организации, которые пожелают принять у себя переписчиков (позже они выйдут уже по домашним адресам), могут направить заявки. И таких уже сейчас оказалось немало.

Инна Медведева добавила, что Белстат нацелил органы государственного управления переписаться по интернету. Кстати, это станет удобным способом и для белорусов, которые временно находятся за границей (если человек проживает менее года за пределами страны, переписаться он обязан, но это могут сделать за него и совершеннолетние родственники).

«Мы готовим и переписчиков в организациях здравоохранения, социального обслуживания, закрытых учреждениях. Это работники данных организаций, которые уже прошли обучение, — отметила глава Белстата. — Для руководящего состава мы провели обучающий семинар на базе Белстата. Остальные пройдут обучение с 17 сентября в территориальных органах государственной статистики». Она добавила, что в специализированных, специальных учреждениях закрытого и открытого типов будут работать порядка 2,7 тыс. переписчиков.

В совокупности все новые подходы к проведению переписи помогут сократить в три раза количество переписного персонала, почти во столько же раз уменьшить время заполнения переписного листа. И, конечно, повысить качество процедур. Поможет при проведении переписи и специальный колл-центр, в который можно обратиться с любыми вопросами по теме. Уже сейчас работает промосайт переписи по адресам www.перепись.бел и www.census.by , где можно ознакомиться с данными кампании 2009 года и найти полезную информацию и советы о предстоящем событии.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, — в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника — деятельности населения в сфере сельского хозяйства — в июле 2021 года.

Белстат по телефону переписи не проводит

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева рассказала о том, как не стать жертвой мошенников, которые притворяются переписчиками.

«МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит», — подчеркнула Инна Медведева.

Кроме того, в частном секторе во время переписи будут работать участковые и наряды милиции, чтобы отслеживать возможную деятельность мошенников. Такие тревожные сигналы будут иметь приоритет при рассмотрении. Это дополнительно обезопасит и самих переписчиков.

Когда переписчик приходит на дом, респонденту надо обязательно сверить данные его паспорта с данными в удостоверении. Если есть сомнения, можно позвонить в колл-центр переписи или в органы статистики и уточнить фамилию и данные. Перестраховаться никогда не будет лишним, уверена Инна Медведева.

«Когда переписчики пойдут по домам — а это будет с 21 по 30 октября — население к этому времени в максимальной своей массе уже определится с формой прохождения переписи», — заключила глава Белстата.