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«Никогда в жизни на здоровье не жаловался». В Буда-Кошелевском районе в школе умер ребенок

12.09.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Николаевка Буда-Кошелевского района в местной школе умер 9-классник. Несчастный случай произошел в четверг, 12 сентября.

Владиславу (так зовут мальчика) стало плохо во время большой перемены, сразу после полудня. Как говорят в школе, «произошел случай».

— Они в туалет пошли, а что там у них получилось, не знаю, — рассказала работник школы.

Тут же вызвали скорую, но дожидаться ее не стали — быстро нашли транспорт и директор повез подростка навстречу врачам. К сожалению, спасти мальчика медики не смогли.

— Это двойняшки у меня, никогда в жизни мои мальчики на здоровье не жаловались, никогда в больнице не лежали, — плачет мама погибшего Светлана.

Она рассказала, что перебирала картошку, а когда вернулась домой, то увидела, что на мобильном у нее 15 пропущенных звонков.

— Звоню Дмитрию Александровичу (директор школы. — Прим. TUT.BY), а он недоступен. Потом прибежали мальчишки со школы и говорят: «Тетя Света, вашего Владика без сознания увезли». Я побежала в школу, а мне там говорят, что он умер.

Женщина говорит, что, по словам школьников, ее сына ударил один из учеников.

14-летнй Владислав с братом-близнецом учился в девятом классе. Всего в семье шестеро детей — школьников из них трое, а трое старших уже живут отдельно.

В УСК по Гомельской области TUT.BY пообещали в ближайшее время прокомментировать случившееся.

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Владиславу (так зовут мальчика) стало плохо во время большой перемены, в начале часа дня. Как говорят в школе, «произошел случай».
 
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