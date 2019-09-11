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«До года мы жили, как роботы». Посмотрите, как выросли дети, рожденные намного раньше срока

12.09.2019 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси на свет появились около 4000 недоношенных детей. Это 4% от всех рожденных младенцев. Сейчас выхаживаются даже малыши, которые появились на 24−25-й неделях беременности. В процессе взросления часть родившихся не в срок малюток получают степень утраты нетрудоспособности: у них высок риск развития проблем с легкими, нервной системой, а также со слухом и зрением. Мы собрали истории семей, которым довелось столкнуться с недоношенностью и из крох вырастить будущих танцоров, программистов и ветеринаров.


Дарья, родилась на 32-й неделе беременности весом 1150 грамм и ростом 37 сантиметров

Сейчас девушке 16 лет, она профессионально занимается танцами и планирует стать балериной.


Татьяне Медведевских было 25 лет, когда она впервые забеременела. Женщина признается, что вынашивание как-то сразу не задалось: сначала беспокоил жуткий токсикоз, а затем гестоз, который сопровождался повышенным давлением и отеками. Приходилось периодически ложиться на сохранение.

— На 24-й неделе беременности у меня открылось кровотечение. Как позже объяснили врачи, началась отслойка плаценты. Меня забрали в больницу и выписали только через три месяца, уже вместе с ребенком, — вспоминает непростое время Татьяна. — Сначала специалисты долго пытались сохранить беременность, с горем пополам дотянули меня до 32-й недели. Когда обнаружили, что нарушен кровоток между мной и дочкой, приняли решение кесарить.

Когда женщина пришла в сознание, медики назвали рост и вес девочки. 1 килограмм 150 граммов и 37 сантиметров — такие цифры привели маму в состояние шока. Она надеялась, что неправильно расслышала или что-то не так поняла. А когда увидела малышку в детской реанимации, не поверила, что младенцы могут быть настолько крохотными.


После родов выяснилось, что произошел так называемый резус-конфликт: у роженицы третья отрицательная группа крови, а у отца ребенка — первая положительная. Девочка унаследовала группу папы. Возможно, это и стало причиной такого непростого вынашивания ребенка.

При рождении девочка задышала самостоятельно. Это значительно ускорило выхаживание, началась интенсивная работа по набору веса. Малышку долго не хотели выписывать, хотя и все показания были в норме — просто она была слишком маленькой. При выписке мама получила эпикриз, исписанный мелким почерком множеством диагнозов.

— В длинном списке было все. Ребенок мог ничего не увидеть и не услышать, мог расти с задержкой в развитии. Началась интенсивная работа с массажистами, неврологами, дефектологами. Перевернулась она у меня в восемь месяцев — это достаточно поздно, а первый шаг сделала в год и два месяца. Мне стало легче, многие диагнозы сняли, — продолжает историю Татьяна. — В детстве Дашка была склонна к простудным заболеваниям. В садик пошла с 2 лет, так как с ее отцом мы разошлись и нужно было зарабатывать на жизнь. Плюс ко всему, каждый год старалась отправить дочку на море, чтобы хорошенько там продышалась и оздоровилась.


Татьяна с трехмесячной Дашей

В детском садике Дашу называли цыпленком: уж больно маленькой и хрупкой девочкой она росла, по сравнению с одногодками. Мама решила использовать параметры малышки ей во благо и с 4 лет отдала на танцы. Сначала девочка занималась народными танцами, а потом стала дополнительно танцевать в школьном ансамбле.

Сейчас девушка учится на первом курсе хореографического колледжа, а в будущем мечтает стать балериной:

— К народным танцам меня никогда особо не тянуло, но мама подтолкнула — и я пошла. А потом стали прислушиваться к рекомендациям педагогов. Впоследствии меня увлекла именно классическая хореография, а именно балет. Я бы даже сказала, что сейчас этим живу.

Через 10 лет у Даши появился братик Саша. На вторую беременность Татьяне было решиться непросто. К удивлению, вынашивание сына прошло как по маслу: женщина чувствовала себя настолько хорошо, что даже не пришлось ложиться на сохранение.

Дима, родился на 28-й неделе беременности весом 1200 грамм и ростом 36 сантиметров

Сейчас учится в 9 классе, увлекается робототехникой.


Дмитрий с младшим братом

Юлию и Виталия Редлин познакомили родители. Когда юноше исполнилось 20 лет, а девушке 21, молодые люди решают сыграть свадьбу. Уже через год в молодой семье появляется первенец.

— Во время беременности чувствовала себя прекрасно, только за пару дней до родов стало повышаться давление, начались отеки, врачи обнаружили белок в моче, очень низкие тромбоциты в крови, из-за которых от легкого надавливания на кожу появлялись кровоподтеки. Симптомы гестоза проявились очень резко. Я пришла на прием к гинекологу, и меня сразу же положили в больницу. А на следующий день уже сделали кесарево сечение. Это было полнейшей неожиданностью, ведь шла только 29-я неделя беременности, — вспоминает Юлия. — Честно признаться, для меня согласие на кесарево было однозначно аборту. Я тогда и представить не могла, что такие малютки выживают.


Диме 2,5 месяца

Первый месяц жизни маленький Дима провел в реанимации. Он был подключен к аппарату ИВЛ, так как не задышал при рождении самостоятельно. А затем, когда стал дышать сам, заболел пневмонией, из-за чего пришлось долечиваться в отделении недоношенных. Кроме проблем с легкими, возникли вопросы по зрению. Проблемы с сетчаткой — так называемую ретинопатию недоношенных — удалось вылечить медикаментами, малышу делали уколы прямо под глазное яблоко, со временем зрение выровнялось. До полутора лет мальчик перенес три вмешательства по удалению грыж. А в 7 лет Диме делали сложную операцию на ушах — спасали слух.

— До года мы жили, как роботы: бесконечные врачи, массажи, процедуры, инфекционная больница, консультации с неврологами… Однако все эти проблемы нас с мужем еще больше сплотили. Когда Димка пошел, стало чуть легче, — описывает свое состояние после тяжелой беременности Юлия. — Сейчас у сына еще есть небольшие проблемы с легкими, которые со временем решатся. Плюс ко всему, он астматик, к счастью, с этим можно жить.


Семья Редлин

Сейчас по подростку и не скажешь, что родился он совсем крохой: вытянулся выше мамы, возмужал. Родители признаются, что мальчик растет очень рассудительным и добрым, с обостренным чувством справедливости.

— Раньше я увлекался стрельбой и ходил на бокс, а сейчас мне нравится программирование и все, что связано с компьютерами. Занимаюсь робототехникой, участвую в тематических соревнованиях, — посвящает в свои хобби Дима. — Возможно, свяжу с этим свою жизнь.

Три года назад у супругов родился второй сын. Гестоз снова повторился, но позже — Роме повезло больше, он родился на 35-й неделе весом 2 кило 815 грамм и ростом 50 сантиметров. Второй мальчик был почти зрелым, оставалось лишь немного набрать вес.

Анна, родилась весом 1300 грамм, ростом в 37 сантиметров

Сейчас Анне Ягелло 29 лет, она сама уже мама.


Рассказы своей мамы о недоношенности девушка воспринимала с долей романтики, пока сама не попала в похожу ситуацию.

— Мама дремала на диване, а сестра — у нас с ней три с половиной года разницы — залезла на спинку дивана и хотела накрыть ее одеялом. Сестра была маленькая, запуталась в одеяле и прямо со спинки грохнулась на мамин живот. Мама заметила, что я перестала шевелиться, и сама поехала в больницу, — передает уже не раз прослушанную историю Анна. — Как позже объяснили врачи, процесс вряд ли можно было назвать деторождением, это был просто выкидыш на 28 неделе.


Ане год и 8 месяцев, на фото со старшей сестрой. Фото: семейный архив

Девочка чудом осталась жива. Сейчас ее каждый день рождения плавно переходит в рассказ мамы о том, что ей пришлось пережить и как трудно было справляться:

— Она всегда вспоминает, что в отличие от других недоношенных детей я стабильно набирала вес, а не сбрасывала. Это ее очень радовало, ведь при рождении я не могла дышать самостоятельно, легкие полностью раскрылись лишь через две недели. Мама рассказывала, что тогда не было многих методов диагностики. Мне сделали УЗИ головного мозга и сказали, что патологий развития нет. С этим маму и выписали домой. После таких рассказов мне казалось, что недоношенность — это что-то романтическое. В школе всегда была самой старшей, а когда в детстве увлекалась гороскопами, то прикидывала, что по знаку зодиака могла бы быть не стрельцом, а рыбой.

Увы, Анне предстояло прочувствовать все мамины переживания на себе. Когда девушка забеременела, у нее сразу же возникли мысли о возможной недоношенности, чем сразу же поделилась с лечащим врачом. Тот успокоил.

— Беременность проходила спокойно, но не без токсикоза. Однажды я легла спать и почувствовала, что ребенок шевелится не так активно, как обычно. На утро — та же картина. Обратилась к гинекологу, мне сделали КТГ. Исследование показало, что сердцебиение ребенка монотонное, будто малыш спит. Перед выходными меня положили на пару дней в стационар понаблюдаться. Там повторяли исследование, результаты врачам не нравились: такое сердцебиение характерно для ребенка, за которым гонятся, ему было дискомфортно, — описывает сложившуюся ситуацию мама недоношенного. — В итоге меня перевезли в РНПЦ «Мать и дитя», а там ночью на 28-й неделе беременности у меня начались схватки.

Егор родился на 50 грамм меньше своей мамы — 1 кило 250 грамм, рост — 39 сантиметров. Супруги увидели малыша на четвертый день рождения, когда Анну выписали из реанимации. Малыш был очень слабый, врачи не спешили обнадеживать родителей, а ведь им так хотелось услышать позитивные новости.

— Егорка лежал в подгузнике-нулевочке, как лягушонок, будто завернутый в парашют практически по шею. Только через месяц и шесть дней нам сказали, что ему стало лучше. За это время я почувствовала, как сплотилась наша семья, — со слезами рассказывает Анна. — Из тех страшных диагнозов, которые нам ставили при рождении, подтвердились единичные. У мальчика сохраняется бронхолегочная дисплазия в легкой степени, нужно опасаться всевозможных инфекций. Сейчас сыну год и три месяца, самое страшное уже позади. После всего очень трудно думать о втором ребенке, хоть раньше мы с супругом и планировали.

Дарья, родилась на 28-й неделе беременности, весила 1650 грамм

Сейчас 16-летняя девушка может похвастаться математическим складом ума, собирается поступать на ветеринара.


— Мы с мужем очень хотели еще одного ребенка. Во время второй беременности я была очень активной. Однажды вела старшего сына в садик — сейчас Егору 23 года — и у меня открылось кровотечение, сразу вызвала скорую. Меня быстро уложили на операционный срок и провели экстренное кесарево, — Татьяна Рубан в деталях описывает обстоятельства, при которых дочка попросилась на свет. — Девочка не дышала, ее спасала детская реанимация, пришлось интубировать. Сама я врач по образованию, поэтому прекрасно понимала последствия раннего рождения.

Мама вспоминает, что каждый раз, когда она приходила проведать малышку и приносила ей сцеженное молоко, та в упор смотрела ей в глаза. Это редкость для младенцев, которые большую часть времени проводят во сне. Позже медперсонал объяснил, что кроха откликается на имя и чувствует, что пришла мама. В реанимации Даша провела два с половиной месяца, даже трубку ИВЛ выдернула себе сама, как раз, когда у врачей это было лишь в планах. Оказалось, и такие чудеса случаются. Так девочка задышала сама.


Даша в 8 месяцев на руках у старшего брата

— Малышка хорошо ела и набирала вес. До года кормила ее грудным молоком. Полгода она почти не плакала, настолько слабенький был голосок. К счастью, дочка полностью отстроилась со временем, никаких операций не понадобилось, — с радостью делится семейной историей Татьяна. — Единственное, ставили нам легкую степень ретинопатии — повреждение сетчатки глаз. Зрение мы постоянно контролируем и сейчас, дочка пользуется линзами.

Даша учится в 10 классе математической гимназии. Любит математику и химию. В будущем видит себя ветеринаром.

Андрей, родился весом 1350 грамм и ростом 36 сантиметров, и Олег, родился весом 1250 грамм и ростом 30 сантиметров

Недоношенные братья Андрей и Олег родились с разницей в 22 года. Сейчас старший уже воспитывает своего сына.


Людмила и Сергей с младшим сыном. Фото: семейный архив

— Мы с мужем учились в параллельных классах. Андрей у нас появился, когда Сергей вернулся из армии. Тогда мне был 21 год. Беременность проходила очень легко. Я пришла на плановую проверку, врач измерила давление, оно оказалось повышенным, плюс ко всему, обнаружили белок в моче. Сразу положили в больницу понаблюдать. Так у меня начался гестоз. Когда тянуть было уже некуда, мне искусственно прокололи воды и я стала рожать. Длились роды очень долго — около десяти часов. Позже узнала, что врачи боролись за мою жизнь, а о малыше вопрос даже не стоял, — описывает события 30-й недели беременности Людмила. — Первое впечатление, когда увидела малыша, сложилось приятное: он мне казался самым красивым, а параметры совсем не смутили. В моем понимании он таким и должен был родиться.

Потом Андрей стал быстро набирать вес. Неврологи предупреждали, что мальчик может отставать в развитии. Однако мама не давала малышу спуска: по образованию она психолог-педагог, поэтому не возникло труда составить для сына индивидуальный план занятий с самыми разными упражнениями. В садик малыш пошел уже в год и три месяца. В детстве часто болел обструктивными бронхитами, но позже отстроился.

— Я очень боялась рожать второй раз. Честно признаться, больше детей я не хотела, но муж настаивал. Так спустя 22 года после Андрея у нас получился Олег, тоже кроха, — на лице Людмилы проявляется легкая улыбка. — Олег родился еще раньше — на 29-й неделе. Я чувствовала себя более уверенно с ним, наверное, опыт сыграл свое, да и со здоровьем у малыша не возникало серьезных проблем.


Сейчас старшему Андрею 26 лет. Он успел отучиться на двух «вышках» — на инженера и на экономиста, сейчас работает. Когда мама ему впервые рассказала про недоношенность, он отнесся к истории своего рождения с интересом. А чуть позже захотел сходить в роддом, где его выхаживали, познакомиться с врачом. Тем не менее, фактом о недоношенности в своей биографии он не гордится, поэтому и попросил публиковать историю без фамилий и фотографий. Совсем недавно Андрей сам стал папой.

Младшему Олегу всего 5 лет, растет он более спокойным мальчиком, по сравнению со старшим братом.

«С каждым годом выхаживаются все более тяжелые дети»


Юлия Рожко, врач-реаниматолог, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:

— С недоношенными малышами я работаю уже больше двадцати лет. Сегодня из них выживают 85−90%. Этот показатель за последние два десятилетия увеличился в два раза. С каждым годом выхаживаются все более тяжелые дети — с маленьким сроком гестации на 24−25 неделях беременности. В нашем центре зарегистрирован рекордный случай, когда врачи выходили кроху весом в 480 грамм.

Как показывает практика, у недоношенных детей высока вероятность развития ДЦП, бронхолегочной дисплазии, тугоухости, ретинопатии, которая в редких случаях может привести даже к слепоте. У четвертой части недоношенных с массой при рождении меньше килограмма в первый год жизни развивается какая-либо патология и они остаются инвалидами.


Полностью застраховаться от недоношенности невозможно. На здоровье и развитие плода значительно влияют хронические очаги инфекций мамы, поэтому перед беременностью женщинам рекомендуется залечить все имеющиеся «болячки». Влияет на вынашиваемость и возраст женщины: чем она старше, тем выше риски рождения раньше срока.

Для поддержки родителей недоношенных детей у нас в стране уже два года функционирует РОО «Рано». Это площадка объединяет профильных специалистов и родителей недоношенных детей. На базе организации работает школа матерей, когда мамы уже подросших ребят передают опыт новоиспеченным родителям.

Уже в течение года у нас в центре работает катамнестический кабинет, где наблюдаются дети, перенесшие критическое состояние в ранний неонатальный период. Новая форма работы с недоношенными позволяет снизить уровень инвалидизации с детства, а также уменьшить степень отдаленных последствий и врожденной и перинатальной патологии. На сегодня за консультацией специалистов в катамнестический кабинет обратились родители более 150 детей со всей страны.


Еще несколько лет назад педиатрические отделения были закрыты для пап. Сейчас же мы начали практиковать семейное выхаживание: в реанимацию впускаем как мам, так и пап, а в других отделениях стараемся оборудовать специальные комнаты для отцов, где они могут провести время с ребенком. Когда стали привлекать пап к выхаживанию недоношенных, разводов в таких семьях стало меньше.

 
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