Красота вокруг нас дарит настроение и здоровье

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посетить Борисовскую больницу №2. Пока добралась до здания, потратила времени больше, чем на решение самого вопроса. И дело было не только в долгом пути от дома до медучреждения. На территории больницы тогда развернулась широкомасштабная стройка, не позволявшая без длительных обходов-переходов добраться как до главного входа, так и до поликлиники №5. Если честно, я думала, это надолго. И представьте себе, как приятно удивилась красоте местных пейзажей, когда недавно приехала в больницу по служебным делам.

Как рассказал главный врач УЗ «Борисовская больница №2» П.В. Хатько, благоустройство территории, которая прилегает к двум медучреждениям (инфекционной больнице в том числе. – Прим. автора), находящимся напротив друг друга, было запланировано в конце 2017-го. Выделены денежные средства, выполнен проект, произведена его экспертиза. И в конце прошлого года начались строительно-монтажные работы по благоустройству территории, потребовавшие вложения достаточно больших физических сил.

Сегодня здесь все вокруг радует глаз. Для удобства прохода пациентов и медперсонала к центральным входам обеих больниц выложены тротуарной плиткой новые дорожки, на всей территории лежит свежее асфальтное полотно.

Полностью заменено ограждение, установлен шлагбаум, который вскоре планируется ввести в эксплуатацию, чтобы посторонний транспорт не заезжал на территорию больницы. А для удобства посетителей вдоль больничной территории оборудована стоянка на 73 машино-места.

Обновлена зона отдыха в медучреждении: появились новые пешеходные дорожки, установлены скамейки и 21 урна. Произведено озеленение территории молодыми деревьями и кустарниками, оборудовано много красивых клумб.

– Работы еще не завершены, ждут воплощения в жизнь другие интересные задумки по благоустройству нашего учреждения здравоохранения, – сказал Павел Валерьевич. – Мы стараемся не только сделать комфортным внутреннее обустройство зданий, но и создать удобный для отдыха и радующий глаз вид вокруг. Красота способствует хорошему настроению и выздоровлению, придает бодрости духа.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ