От «джунглей» – к дому своей мечты

Источник материала: Единство

…Дом на ул. Береговой в старом городе cемья Синькевичей приобрела 8 лет назад: супруги продали машину и за эти деньги купили жилье. Раньше там проживала 90-летняя бабушка, поэтому и дом, и дворовая территория были в большом запустении.

– Я, когда увидела, на чем остановил свой выбор муж, была изумлена… У нас ушел год на то, чтобы навести порядок только во дворе. Здесь были такие «джунгли»: повсюду трава и бурьян, плодовые деревья достигли огромной высоты. Сам домик был маленьким, поэтому мы решили сделать пристройку. На все это потребовалось около пяти лет, – вспоминает Светлана.

Слушая собеседницу и глядя по сторонам, очень сложно представить события почти 10-летней давности. И только фотографии, сделанные в то время, дают возможность увидеть, каким был дом. Сейчас здесь кругом царит красота, и хочется подольше задержаться в гостях у семьи Синькевичей, чтобы насладиться прекрасным.

Дворовая территория условно поделена на три участка – зоны для души, посиделок и работы. В первой стоят качели, на которых можно посидеть и полюбоваться цветами, декоративным прудом и фигурками. К слову, с них и начиналось благоустройство. Светлана продумала концепцию этой зоны и разместила лягушку, крокодилов, утку, пчелку Майю рядом с прудом, а с возвышенности, которую она сделала сама, за всем этим «царством» наблюдает орел. Недалеко от него на фонаре разместился еще один страж – сова. Но, пожалуй, больше всего привлекает внимание красочно оформленный забор… Идею разрисовать его Светлане подкинули внуки (их у нее пятеро. – Прим. авт.).

– Внук нашел на картинке утку и говорит: «Бабушка, сделай мне такую». Я взяла в руки мочалку, порезала ее на кусочки и выполнила просьбу внука. А уже после рядом с ней появились кит, зайчик, собака, котик, божья коровка. Внуки, когда приходят ко мне в гости, первым делом бегут к своим любимым «персонажам». Сейчас младшей внучке полтора года. Мы специально оставили на заборе немного места. Подрастет – и вместе с ней нарисуем что-нибудь, – рассказала Светлана.

А вот в зоне для посиделок есть все необходимое для шашлыков: мангал, стол со стульями, скамейки. Ну и, чтобы внукам было чем заняться, здесь установили батут, детские качели, горку…

И, конечно, на участке раскинулся огород, где трудолюбивая хозяйка выращивает всевозможные овощи и зелень.

– Раньше я размышляла: если у меня будет свой дом, не знаю, посажу ли я что-нибудь в огороде, но вот цветы обязательно будут расти, – гостеприимно показывая территорию, рассказала Светлана.

А цветов у хозяйки действительно много. Самые любимые – розы. Красные, белые, розовые, персиковые – всего высажен 21 куст. По словам Светланы, она любит их больше всего, потому что цветут дольше других. В планах – посадить миниатюрные и вьющиеся розы.

Очень красиво у Синькевичей бывает весной, когда распускаются многочисленные тюльпаны. Это настоящий рай для любителей фотографий. Дети, внуки, гости – все изъявляют желание сфотографироваться на фоне красивого палисадника.

Но это далеко не все цветы, которые высаживает Светлана. Также здесь растут нарциссы, пионы, клематисы, крокусы. Кроме этого, радуют урожаем плодовые деревья: персик, груша, яблоня, слива. А как красиво вьется виноградник! Угощает хозяйка соседей, детей и внуков и ягодой – ежевикой, малиной, клубникой…

Швея и строитель – такие две несочетаемые профессии в прошлом освоила Светлана. Создавать что-то своими руками она любит до сих пор. Причем в ход идут самые неожиданные элементы…

– Внутри этого жирафа находится канализационная труба, – видя, как я внимательно рассматриваю зверюшку, сказала собеседница. – А ноги я ему сделала из ножек старого стула. Потом все оклеила бумагой, придала форму и покрасила.

А вот «друга» жирафа – маленького ослика Светлана сделала из бутылок, опилок и бумаги. Внукам очень нравится фотографироваться с осликом. Вообще, техника папье-маше – одна из любимых у женщины.

С выходом на пенсию свободного времени у хозяйки появилось больше, и поэтому она радует внучек красивыми платьями, сделанными своими руками.

– Когда хорошая погода, я тружусь во дворе, если холодно и идет дождь, то занимаюсь творчеством дома, – отметила собеседница.

Светлана признается, что иногда всю свою пенсию тратит на покупку материалов. Интересуюсь, не возмущается ли супруг. На что она отвечает: «Не возмущается, потому что знает, что бессмысленно». И вправду, видя горящие глаза Светланы, понимаешь, насколько ей нравится то, чем она занимается. Уверена, в будущем женщина воплотит на своем участке новые интересные идеи, и мы вновь побываем у нее в гостях.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото автора