Борисовские спасатели-водолазы очередной раз доказали свой профессионализм

Источник материала: Единство

Команда Борисовской спасательной станции ОСВОД представляла Минскую область, всего же в соревнованиях приняли участие 7 команд – по одной от каждой области, а также спортсмены из столицы.

На всех этапах чемпионата оценивалось время и правильность выполнения заданий, победителей определяли в командном и личном зачетах.

В основной профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге – борисовчане стали лучшими.

– Соревнования прошли на очень высоком уровне, представители всех областей показали отличную подготовку. Кроме первого места в профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге, водолаз борисовской спасательной станции ОСВОД Евгений Михнюк завоевал второе место в гребле, а водолаз Максим Бабич – в подаче спасательного круга. Результаты выступления неплохие, но всегда есть к чему стремиться, – прокомментировал участие своей команды в чемпионате Дмитрий Храпков, начальник спасательной станции ОСВОД.

Прошедший чемпионат ежегодный, проводится на протяжении уже более 40 лет.

– Результаты соревнований из года в год подтверждают профессиональную пригодность работников спасательных станций. Разнообразная программа и множество дисциплин позволяют проверить, насколько быстро и точно спасатели умеют решать задачи, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Спасатели из Борисова показали достойный результат. К слову, в прошлом году борисовчане также были лучшими в основной профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге, – рассказал Игорь Шаплюк, председатель Борисовской организации ОСВОД.

Наш корр.