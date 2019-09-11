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Борисовские спасатели-водолазы очередной раз доказали свой профессионализм

12.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Команда Борисовской спасательной станции ОСВОД представляла Минскую область, всего же в соревнованиях приняли участие 7 команд – по одной от каждой области, а также спортсмены из столицы.
На всех этапах чемпионата оценивалось время и правильность выполнения заданий, победителей определяли в командном и личном зачетах.
В основной профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге – борисовчане стали лучшими.
– Соревнования прошли на очень высоком уровне, представители всех областей показали отличную подготовку. Кроме первого места в профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге, водолаз борисовской спасательной станции ОСВОД Евгений Михнюк завоевал второе место в гребле, а водолаз Максим Бабич – в подаче спасательного круга. Результаты выступления неплохие, но всегда есть к чему стремиться, – прокомментировал участие своей команды в чемпионате Дмитрий Храпков, начальник спасательной станции ОСВОД.
Прошедший чемпионат ежегодный, проводится на протяжении уже более 40 лет.
– Результаты соревнований из года в год подтверждают профессиональную пригодность работников спасательных станций. Разнообразная программа и множество дисциплин позволяют проверить, насколько быстро и точно спасатели умеют решать задачи, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Спасатели из Борисова показали достойный результат. К слову, в прошлом году борисовчане также были лучшими в основной профессиональной дисциплине – выходе катера по спасательной тревоге, – рассказал Игорь Шаплюк, председатель Борисовской организации ОСВОД.

Наш корр.

 
 
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