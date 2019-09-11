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«Битва титанов»

12.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В соревновании приняли участие 10 команд, в которые вошли члены профсоюза работников госучреждений. И все настроились только на победу. Каждая команда имела свою изюминку, привлекала внимание независимой судейской группы удивительными особенностями. Но в целом, можно сказать, в этот день на соревновательной площадке собралась одна большая и дружная профсоюзная семья.
– Юбилейный сезон проекта летнего спортивно-развлекательного мероприятия, такого долгожданного и веселого, не только стал праздником спорта, дружбы и здоровья, но и дал возможность полезного общения коллег, – отметила председатель Борисовского райкома профсоюза работников госучреждений Наталья Сильченко. – К сожалению, в некоторых трудовых коллективах порой бывает сложно организовать досуг, чтобы интересно и с пользой провести время в нерабочей обстановке. Люди банально торопятся домой, хотя это тоже замечательно! Но на таких встречах, как сегодняшняя, члены профсоюзных «первичек» охотно собираются целыми семьями. И для каждого возраста придуманы и развлечения, и конкурсные
испытания.
Спортивные конкурсы были, пожалуй, больше забавны, чем сложны. Конечно, 8 этапов требовали от участников быстроты, выносливости, смекалки, где-то даже фантазии и творчества, но нисколько не предельных физических возможностей. А уж если делать все сообща, поддерживая здоровый командный дух и чувствуя плечо товарища, то очень просто и легко выполнить задание.
Не остались без внимания и дети, приехавшие на праздник вместе с родителями. Волонтеры-аниматоры гимназии №1 придумали для них развлечения и конкурсные испытания.
Наиболее активных участников нынешнего сезона и не выделить – старались все! А призеры V сезона проекта летнего спортивно-развлекательного праздника «Битва титанов» распределились так: третье место заняла команда РУП «Четырнадцать», второе – отдела статистики Борисовского района. Абсолютным лидером названа команда суда Борисовского района.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

 
 
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V сезон летнего спортивно-развлекательного праздника под таким названием недавно прошел на открытой площадке на базе ЧУП «Юком-Сити» (д.Дудинка). Организатором...
 
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