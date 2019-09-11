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Троих россиян обвиняют в создании под Минском лаборатории по изготовлению особо опасных психотропов

12.09.2019 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, сообщила 12 сентября в эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По данным следствия, трое граждан Российской Федерации организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ — альфа-PVP и альфа-PНР.

Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и согласно документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства). Как выяснили правоохранители, на самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе ими было установлено лабораторное оборудование и налажено оптовое производство психотропов.

По результатам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 20 килограммов особо опасных психотропных веществ, более 1,5 тонны веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда и т.д.

Мужчинам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и согласно документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие...
 
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