Районному следственному комитету – 8 лет

Источник материала: Чырвоны прамень

В этом году исполняется восемь лет со дня подписания Главой нашего государства Указа об образовании нового правоохранительного ведомства – Следственного комитета Республики Беларусь: произошло это 12 сентября 2011 года. Накануне мы побывали в Чашникском районном отделе Следственного комитета, возглавляемом Александром Марьяновичем Перхуровичем.





– Создание Следственного комитета в нашей стране позволило улучшить качество следствия, положительно отразилось на многих аспектах работы, освободило следователей от влияния на местах, повысило их ответственность, – отметил начальник РОСК. – Новое ведомство по сути объединило все структуры, которые раньше занимались ведением предварительного расследования. Перед Следственным комитетом первоочередной была поставлена задача повысить уровень досудебного уголовного производства. Прошло восемь лет. Сформированы и апробированы структуры, приобретены определенные навыки в работе, сложились коллективы.

Сегодня в районном отделе работают десять человек, все с высшим образованием, четверо – выпускники Академии МВД Республики Беларусь. Всего в РОСК – 8 следователей, большинство – опытные, ответственные и знающие своё дело. Свыше 20 лет стажа в сфере у Виталия Купрацевича, Петра Семенидо и Виктора Минчукова. Не уступают своим коллегам Марина Михайлёнок и Дмитрий Артюх, за плечами которых десяток лет работы. А вот набираться опыта и постигать азы профессии ещё предстоит Ксении Пчёлко, Ольге Зуевой, Дмитрию Плаксину и Марине Долгой. Но, по словам Александра Перхуровича, у молодых – свои преимущества. Можно рассчитывать на старших, руководителей и товарищей. Они всегда готовы прийти на помощь, подсказать.

Сегодня районным отделом следственного комитета принимаются меры по всестороннему, полному, объективному и оперативному расследованию преступлений, защите прав и законных интересов граждан. Постоянно совершенствуется следственная работа, внедряются в практику достижения науки и техники, положительный опыт, прогрессивные формы и методы организации предварительного следствия.

Задача сотрудников отдела – выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принять меры по их устранению. К сожалению, есть ещё в нашем обществе люди, которые любят поживиться за чужой счёт, дебоширы, склонные к совершению преступлений.

В основном совершаются преступления имущественного характера – кражи с проникновением в жилище граждан, мошенничество, присвоение либо растрата чужого имущества, дорожно-транспортные происшествия, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, угрозы убийством, осквернение сооружений или порча имущества и другие. Расследуются дела о незаконной охоте, добыче рыбы и других водных животных. Принимаются решения по материалам проверок по фактам смертей (гибели) граждан.

Только за восемь месяцев текущего года рассмотрено 326 заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях. Возбуждено 155 уголовных дел, 88 из которых направлены в суд.

Сотрудники следственного комитета выбывают на место каждого преступления, проводят необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия. Рабочий день следователя часто не заканчивается моментом, когда он закрыл дверь служебного кабинета…

Наталья СТУКАЛОВА.