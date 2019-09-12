Что нового будет в белорусских ПДД?

После проведенного в мае общественного обсуждения ново редакции ПДД, проводится согласование с госорганами. Граждан стран ожидаен множетво новшеств.

Как рассказал БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко, изменения в законодательство требовалось внести из-за развития технологий: появления на дорогах электросамокатов и иной техники.

Какие нововведения ожидают ПДД?

Введение термина «средство персональной мобильности»: к ним отнесут устройства, которые имеют двигатель с максимально допустимой скоростью 25 км/ч. Лица, использующие такие средства для перемещения, будут приравниваться к пешеходам.

Также к ним отнесут лектросамокат, гироскутер или моноколесо, скорость которых составляет более 25 км/ч, и которые не имеют заводских или программных ограничений скорости. Таким транспортным средствам будет запрещено участвовать в дорожном движении: ездить на них разрешат на ограниченных площадках, например, на велосипедных дорожках.

Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах при снижении до скорости людей, пересекающих дорогу. правило будет касаться только регулируемых перекрестков - на остальных надо будет идти пешком.

Будет запрещено совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения, при выходе на проезжую часть и движении по ней (теперь пересекая дорогу, нельзя будет идти в наушниках, капюшоне, глядя в телефон).

Введение понятия «зона с ограничением максимальной скорости движения» и соответствующего знака, чтобы не дублировать на каждом перекрестке ограничение скорости и не устанавливать дополнительные искусственные неровности.

В ПДД пропишут периоды, когда у машин должен обязательно быть включен ближний свет фар: с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.