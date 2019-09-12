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Что нового будет в белорусских ПДД?
12.09.2019 21:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
После проведенного в мае общественного обсуждения ново редакции ПДД, проводится согласование с госорганами. Граждан стран ожидаен множетво новшеств.
Как рассказал
Какие нововведения ожидают ПДД?
Напомним, что в 2017 году в ПДД Беларуси уже
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После проведенного в мае общественного обсуждения ново редакции ПДД, проводится согласование с госорганами. Граждан стран ожидаен множетво новшеств.
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