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Что нового будет в белорусских ПДД?

12.09.2019 21:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После проведенного в мае общественного обсуждения ново редакции ПДД, проводится согласование с госорганами. Граждан стран ожидаен множетво новшеств.

Как рассказал БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко, изменения в законодательство требовалось внести из-за развития технологий: появления на дорогах электросамокатов и иной техники.

Какие нововведения ожидают ПДД? 

  • Введение термина «средство персональной мобильности»: к ним отнесут устройства, которые имеют двигатель с максимально допустимой скоростью 25 км/ч. Лица, использующие такие средства для перемещения, будут приравниваться к пешеходам.
  • Также к ним отнесут лектросамокат, гироскутер или моноколесо, скорость которых составляет более 25 км/ч, и которые не имеют заводских или программных ограничений скорости. Таким транспортным средствам будет запрещено участвовать в дорожном движении: ездить на них разрешат  на ограниченных площадках, например, на велосипедных дорожках.
  • Велосипедистам могут разрешить не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах при снижении до скорости людей, пересекающих дорогу. правило будет касаться только регулируемых перекрестков - на остальных надо будет идти пешком.
  • Будет запрещено совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения, при выходе на проезжую часть и движении по ней (теперь пересекая дорогу, нельзя будет идти в наушниках, капюшоне, глядя в телефон).
  • Введение понятия «зона с ограничением максимальной скорости движения» и соответствующего знака, чтобы не дублировать  на каждом перекрестке ограничение скорости и не устанавливать дополнительные искусственные неровности. 
  • В ПДД пропишут периоды, когда у машин должен обязательно быть включен ближний свет фар: с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Напомним, что в 2017 году в ПДД Беларуси уже вносились изменения.

 
 
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После проведенного в мае общественного обсуждения ново редакции ПДД, проводится согласование с госорганами. Граждан стран ожидаен множетво новшеств.
 
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