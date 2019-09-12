Спасение малыша, школьные вайбер-чаты, новая карьера Домрачевой и вакханалия - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Хорошая новость, которую мы так ждали. Из медикаментозной комы вывели Мирослава, малыша из Кобрина, который с родителями отравился грибами . Его отец пожарил картошку, в ней оказалась бледная поганка — а ее яд настолько токсичен, что убивает печень. Врачи боролись за жизнь малыша и его мамы — первая донорская печень для трансплантации не подошла, ждали вторую — ее-то и разделили на двоих. «Люди не спали всю ночь, такое эмоциональное напряжение мы испытали за пациентов, — не скрывает директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. — Уникальнейший случай в мировой практике, единственный на постсоветском пространстве».

Мирослав все еще в реанимации, лежит на больничной койке под цветастым одеялом. Возле кровати — мобильник, который транслирует на экран мультики. Пока малыш их смотрит, за его реакцией пристально наблюдают медики — судят о динамике выздоровления. Давайте пожелаем: пусть эта динамика будет такой, чтобы он поскорее вернулся домой!





САМОЕ ВАЖНОЕ

Дарья Домрачева опять сотворила сенсацию . Она будет тренировать биатлонисток… Китая! Дарья и Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине. Уле как главный тренер, наша Даша — как тренер женской команды. Придется нам, видимо, болеть за китайцев.

. Она будет тренировать биатлонисток… Китая! Дарья и Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине. Уле как главный тренер, наша Даша — как тренер женской команды. Придется нам, видимо, болеть за китайцев. У президента был кадровый четверг. Александр Лукашенко назначил новых послов, руководителей райисполкомов и нескольких предприятий. А заодно прокомментировал парламентскую кампанию , вернее, по словам президента, «предвыборную вакханалию» или «просто репетицию президентских выборов». Лукашенко считает , что удары по каким-то людям — удары с дальним прицелом — по нему самому. О выборах вчера говорила и председатель ЦИК Лидия Ермошина: члены избирательных комиссий при подсчете голосов не будут демонстрировать наблюдателям каждый отдельный бюллетень . Для этого нужно изменить закон .

новых послов, руководителей райисполкомов и нескольких предприятий. А заодно , вернее, по словам президента, «предвыборную вакханалию» или «просто репетицию президентских выборов». Лукашенко , что удары по каким-то людям — удары с дальним прицелом — по нему самому. О выборах вчера говорила и председатель ЦИК Лидия Ермошина: члены избирательных комиссий . Для этого нужно . Новые кадры ищет не только президент. В Беларуси растет нехватка рабочих, и иностранцами этот дефицит закрыть уже не получается. Наниматели ищут водителей, строителей, продавцов, врачей и пр. — всего 90 тысяч работников.

водителей, строителей, продавцов, врачей и пр. — всего 90 тысяч работников. Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками, раскрыл детали обмена пленными и подарил им квартиры в Одессе и президентские часы.





В списке лучших мировых вузов — только один белорусский университет . И вы все его знаете. Правда, место у него с каждым годом все ниже. Times Higher Education включает в свой рейтинг БГУ с 2015 года — тогда университет попал в категорию «601+», то есть занял место ниже 601. В 2018 году белорусский вуз оказался в списке «1001+» — место ниже тысячи.

. И вы все его знаете. Правда, место у него с каждым годом все ниже. Times Higher Education включает в свой рейтинг БГУ с 2015 года — тогда университет попал в категорию «601+», то есть занял место ниже 601. В 2018 году белорусский вуз оказался в списке «1001+» — место ниже тысячи. В октябре дорожники начнут реконструкцию участка трассы Р53 Слобода — Новосады от Кургана Славы до Смолевичей. Дорогу расширят, а покрытие проезжей части сделают из бетона. Подробности о том, какой будет трасса через год, ищите тут .

. Минские власти пообещали, что «Табакерки» не будут устанавливать возле больниц и поликлиник, школ и вузов, парков и на остановках с большим трафиком. Мы измерили по карте расстояние от киосков до этих объектов. И, кажется, кто-то сильно ошибся в расчетах — смотрите сами. А в киоски тем временем набирают персонал. Здесь о том, какие зарплаты и соцпакет ему обещают.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Найдите время прочитать эти душевные истории:

детей , которые родились намного раньше срока — весом 1150, 1200, 1300 граммов — и посмотрите, как они они выросли и кем сейчас мечтают стать;



Фото: семейный архив

взрослых , которые познакомились в Новинках, где лежали с одним диагнозом . Они рассказывают о своей любви, о сыне, который родился через пять лет после знакомства, и о такой простой и сложной своей жизни;

, которые . Они рассказывают о своей любви, о сыне, который родился через пять лет после знакомства, и о такой простой и сложной своей жизни; семьи , где мама увлекается плоггингом (сочетание бега трусцой со сбором мусора), приучает к этому сына и знает, как реагировать на тех, кто спрашивает: «Чё, бутылки надо?»;

, где мама увлекается (сочетание бега трусцой со сбором мусора), приучает к этому сына и знает, как сельского фотографа-агронома , который работал в колхозе и снимал в послевоенные годы в Шклове все, что его интересовало: студенческую жизнь, деревенский быт, свадьбы и похороны, маевки и коммунистические праздники.

Не пропустите две полезные статьи…

« Как (не) надо вести себя в школьных вайбер-чатах. Категоричная инструкция для родителей ». А еще лучше: кидайте эту ссылку сразу в ваш вайбер-чат. Там жизненное: про тридцать «спасибо», картинки-поздравления и прокачку пофигизма.

». А еще лучше: кидайте эту сразу в ваш вайбер-чат. Там жизненное: про тридцать «спасибо», картинки-поздравления и прокачку пофигизма. Тест о том, как правильно оказывать первую помощь, который в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи составили специалисты «Белорусского Красного Креста». Некоторые ответы вас сильно удивят, они совсем не такие, как были в школьных учебниках.

… и одну познавательную





Как выглядят самые ходовые дома сезона: до 35 тысяч долларов и не дальше 50 км от Минска. И знаете, некоторые смотрятся очень даже привлекательно, кажется, что и жить в них можно круглый год.

О СПОРТЕ

Хоккей. Минское «Динамо» проиграло дома «Сибири» и опустилось на последнее место в конференции. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение.

Минское «Динамо» дома «Сибири» и в конференции. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт поражение. Футбол . БАТЭ недоволен федерацией, которая перенесла матч 24-го тура со «Слуцком» на день раньше из-за подготовки национальной сборной.

. БАТЭ 24-го тура со «Слуцком» на день раньше из-за подготовки национальной сборной. Теннис. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко дала откровенное интервью изданию tennishead и рассказала, как тренировалась в юности: «Тренеры говорили мне, что мне не нужно думать на корте. Я просто должна была ударить по мячу. Если видишь мяч, ударь по нему. Это то, что я делала. В Беларуси, если честно, в меня верили всего несколько человек. Остальные люди действительно не верили в меня. Они думали, что я глупая и не могу играть на высоком уровне. А теперь они все добры ко мне!»

Все новости четверга, 12 сентября

И традиционный бонус для тех, кто дочитал до конца. Статья журналиста TUT.BY Дениса Мартиновича была признана лучшим информационным материалом 2018-го года в конкурсе Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова». Вот она, если пропустили: « Кто и когда расстреливал людей в Куропатах. 10 вопросов и ответов по материалам следствия ».

Будьте лучшими и продуктивного вам конца рабочей недели!

Редакция