Лето кончилось. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Увы, но в выходные придет осень с ее пронизывающим ветром, дождем и хмурым небом. Такой нерадостный прогноз — на pogoda.by .

В субботу, 14 сентября, днем +14…16 °С. Дождь. Ветер порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 15 сентября, в дневные часы — до +13°С. Ветер еще больше усилится: его порывы будут до 16 м/с. И смотрите, чтобы в сумке был зонтик.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .