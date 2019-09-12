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Лето кончилось. Погода в Витебске в выходные

13.09.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Увы, но в выходные придет осень с ее пронизывающим ветром, дождем и хмурым небом. Такой нерадостный прогноз — на pogoda.by.

В субботу, 14 сентября, днем +14…16 °С. Дождь. Ветер порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 15 сентября, в дневные часы — до +13°С. Ветер еще больше усилится: его порывы будут до 16 м/с. И смотрите, чтобы в сумке был зонтик.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Увы, но в выходные придет осень с ее пронизывающим ветром, дождем и хмурым небом.
 
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