Свежо, ветрено и немного солнца. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Осень постепенно вступает в свои права: ночи холоднее, дни — длиннее. В Гродно в выходные будет уже не по-летнему свежо, ветрено и облачно, сообщает pogoda.by

В субботу в дневные часы — +16…18°C. Небольшая облачность, без осадков, но сильный ветер.

В воскресенье — сплошная облачность и тоже без осадков. И опять ветер. Днем — +13…15°C.

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