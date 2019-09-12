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Свежо, ветрено и немного солнца. Погода в Гродно в выходные
13.09.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень постепенно вступает в свои права: ночи холоднее, дни — длиннее. В Гродно в выходные будет уже не по-летнему свежо, ветрено и облачно,
В субботу в дневные часы — +16…18°C. Небольшая облачность, без осадков, но сильный ветер.
В воскресенье — сплошная облачность и тоже без осадков. И опять ветер. Днем — +13…15°C.
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Осень постепенно вступает в свои права. В Гродно на выходных будет холодновато, ветрено и облачно.
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