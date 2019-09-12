Лето все? Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Доставайте осенние куртки и прощайтесь с босоножками — лето, кажется, всё. В Могилеве в выходные ощутимо похолодает, прогнозируют дожди. И вся следующая неделя будет такой же: дождливой, прохладной и ветреной. Ну, а сегодня пока наслаждаемся теплым и погожим деньком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 13 сентября, пока еще будет солнечно и тепло — до +20°С. Во второй половине дня поднимется ветер, порывы которого будут достигать 12 м/с.

В субботу заметно похолодает: +10…+16°С. Будет, в основном, переменная облачность, вечером возможен дождь. До полудня также ожидается порывистый ветер.

В воскресенье, 15 сентября, станет еще холоднее: +10…+12°С. Будет пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер также усилится, будет порывистым — до 15 м/с.

В понедельник станет чуть теплее — +10…+14°С. Прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и ветер до 16 м/с.

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