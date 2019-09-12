Жары не будет. Все о погоде в Бресте на эти выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут по-осеннему теплыми и без осадков.

В субботу ночью возможен дождь. Утром будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +16…18°С, сообщает pogoda.by.

Воскресенье также будет в меру облачным и без осадков. Столбик термометра поднимется до +17°С.

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