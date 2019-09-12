|
Жары не будет. Все о погоде в Бресте на эти выходные
13.09.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут по-осеннему теплыми и без осадков.
В субботу ночью возможен дождь. Утром будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +16…18°С,
Воскресенье также будет в меру облачным и без осадков. Столбик термометра поднимется до +17°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье также будет в меру облачным и без осадков. Столбик термометра поднимется до +17°С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)