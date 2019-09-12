Лето, похоже, всё. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Признавайтесь, вам тоже казалось, что это лето не закончится никогда? Но хватит обманывать себя — осень в Гомеле наступит и уже совсем скоро.





Еще сегодня сентябрь будет очень теплым и по-настоящему летним, но уже в субботу, обещает pogoda.by, все изменится: днем не выше +18°С и ветер порывами до 14 м/с. Вечером — всего +11 °C. Спасибо хоть, что без дождя.

В воскресенье — +17°С и снова холодный ветер.

Хороших выходных, друзья!

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