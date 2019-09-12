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Лето, похоже, всё. Погода в Гомеле в выходные
13.09.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Признавайтесь, вам тоже казалось, что это лето не закончится никогда? Но хватит обманывать себя — осень в Гомеле наступит и уже совсем скоро.
Еще сегодня сентябрь будет очень теплым и по-настоящему летним, но уже в субботу,
В воскресенье — +17°С и снова холодный ветер.
Хороших выходных, друзья!
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Еще сегодня сентябрь будет лоялен к нашим сланцам, коротеньким шортикам и ситцевым сарафанам. Но уже в субботу, обещает pogoda.by, все изменится.
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