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Лето, похоже, всё. Погода в Гомеле в выходные

13.09.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Признавайтесь, вам тоже казалось, что это лето не закончится никогда? Но хватит обманывать себя — осень в Гомеле наступит и уже совсем скоро.


Еще сегодня сентябрь будет очень теплым и по-настоящему летним, но уже в субботу, обещает pogoda.by, все изменится: днем не выше +18°С и ветер порывами до 14 м/с. Вечером — всего +11 °C. Спасибо хоть, что без дождя.

В воскресенье — +17°С и снова холодный ветер.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Еще сегодня сентябрь будет лоялен к нашим сланцам, коротеньким шортикам и ситцевым сарафанам. Но уже в субботу, обещает pogoda.by, все изменится.
 
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