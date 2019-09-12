|
12 сентября температурные рекорды обновились в Могилеве, Горках и Мозыре
13.09.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Температурные рекорды в Беларуси фиксируются четвертый день подряд. 12 сентября обновились максимумы в Могилеве и двух районных центрах, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе
В Могилеве воздух прогрелся до 27,3 градуса тепла. Побит рекорд, установленный 12 сентября 2017 года, — 26,7. В этом областном центре новые экстремумы фиксируются четыре дня кряду.
В Горках (Могилевская область) было 26,8 градуса выше нуля (25,9 в 2017 году), в Мозыре (Гомельская область) — 29,3 (29 в 2016 году). Этот райцентр стал самым теплым местом на территории страны.
В Гомеле повторен рекорд дня (28,3 градуса в 2016 году).
Абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 31 градус в Дрогичине (Брестская область) (зарегистрирован 12 сентября 2016 года), однако в электронном архиве на meteoinfo.by показания местной станции не учитываются, и рекордным считается показатель 29,9 градуса в Пинске (также в 2016 году).
До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.
Согласно прогнозу Белгидромета, 13 сентября очень теплая для этой поры погода сохранится только на юго-востоке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве воздух прогрелся до 27,3 градуса тепла. Побит рекорд, установленный 12 сентября 2017 года, - 26,7. В этом областном центре новые экстремумы фиксируются четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)