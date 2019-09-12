12 сентября температурные рекорды обновились в Могилеве, Горках и Мозыре

Источник материала: Tut.by

Температурные рекорды в Беларуси фиксируются четвертый день подряд. 12 сентября обновились максимумы в Могилеве и двух районных центрах, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В Могилеве воздух прогрелся до 27,3 градуса тепла. Побит рекорд, установленный 12 сентября 2017 года, — 26,7. В этом областном центре новые экстремумы фиксируются четыре дня кряду.

В Горках (Могилевская область) было 26,8 градуса выше нуля (25,9 в 2017 году), в Мозыре (Гомельская область) — 29,3 (29 в 2016 году). Этот райцентр стал самым теплым местом на территории страны.

В Гомеле повторен рекорд дня (28,3 градуса в 2016 году).

Абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 31 градус в Дрогичине (Брестская область) (зарегистрирован 12 сентября 2016 года), однако в электронном архиве на meteoinfo.by показания местной станции не учитываются, и рекордным считается показатель 29,9 градуса в Пинске (также в 2016 году).

9 сентября обновились максимумы дня на 17 метеостанциях во всех областях, за исключением Брестской, 10 сентября — на 12 станциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, 11 сентября — на шести станциях в Витебской и Могилевской областях.

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Согласно прогнозу Белгидромета, 13 сентября очень теплая для этой поры погода сохранится только на юго-востоке.