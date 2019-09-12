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Родители против пластика. Могилевчане хотят отказаться от одноразовой посуды школах
13.09.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве родители обеспокоены тем, что в школах их обязали закупать одноразовые стаканчики для питья,
Могилевчанка Кристина Гладченко, мама первоклассника могилевской школы № 45, столкнулась с разногласиями уже на первом же родительском собрании. В школе настоятельно рекомендуют закупить одноразовые пластиковые стаканы. А многие родители не против. Ведь это же удобно: ребенок выпил воды и тут же выбросил стаканчик в урну.
У Кристины и части родителей есть одно «но» — одноразовая пластиковая посуда в Беларуси практически не перерабатывается и отправляется прямиком на свалку, где будет разлагаться сотни лет.
— Ребенок в день использует 2−3 стаканчика. 20 учеников — это, как минимум, 60 стаканов за день. И это только один класс из восьми. У нас их восемь классов первоклашек. Получается 480 стаканов за день и 4800 — всего за десять дней. И это только наша школа и только первоклашки. Вы не думаете о том, что будет через 20 лет для ваших внуков? Или что будет с Землей через 40 лет? Но мы думаем о том, как сейчас будет хорошо и чтобы сейчас было попроще, но при этом не размышляем о том, что мы оставляем после себя и не приучаем к этому детей, — рассуждает могилевчанка.
В санитарной службе говорят, что эта позиция понятна. Однако требование использовать одноразовую посуду для организации питьевого режима в учреждениях образования законно и продиктовано санитарными нормами, объясняет ситуацию врач-гигиенист Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Новикова.
— Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации учреждений образования, которые утверждены Постановлением Совета Министров № 525 от 7 августа 2019 года, при организации питьевого режима должна использоваться одноразовая посуда. В обеденном зале и при организации питания через буфетные допускается использование многоразовой посуды, — отметила специалист.
В то же время могилевские экологи сообщили, что в Беларуси, как и во всем мире, ведется планомерная работа по уменьшению объемов использования одноразового пластика. Это касается и общепита, и магазинов. Даже закрытие производств одноразовой посуды — в недалекой перспективе.
— Как эколог я могу сказать, что одноразовая посуда является засорителем природы. Она выпускается в большом количестве, используется в торговых точках, в школах. На сегодняшний день проводятся работы по закрытию производств по выпуску одноразовой посуды. В основном будет выпускаться только та посуда, которую можно переработать, либо для долгого использования, — рассказал инспектор Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Бамбизов.
Адекватной заменой одноразовым стаканчикам видят личные кружки или бутылки. Именно так и было, пока одноразовые стаканы не запустили в массовое производство. Сейчас использование личной посуды для организации питьевого режима в классах никак не регламентировано требованиями нормативных документов. Вот только учителя вынуждены запасаться одноразовыми стаканчиками на случай проверки.
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«Ребенок в день использует 2−3 стаканчика. 20 учеников - это минимум 60 стаканов за день. У нас восемь классов первоклашек. Получается 480 стаканов за день и 4800 - всего за...
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