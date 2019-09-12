«В Германии 74% людей жертвуют на благотворительность, у нас - 8%». Узнали, почему

Источник материала: Tut.by

На белорусских телеканалах то и дело можно увидеть видеоролики о детях, которые нуждаются в помощи, чтобы успеть сделать жизненно необходимую операцию. В год благотворительное объединение UNIHELP снимает до дюжины таких видеокарточек , а на деле за этот же период помогает сотне попавшим в беду семьям. За 16 лет существования было собрано более 6 миллионов долларов для лечения несовершеннолетних.

За кулисами этого дела стоит команда из 12 человек. Председатель правления Евгений Зарецкий в интервью TUT.BY рассказал, как они столкнулись с мошенниками, желающими нажиться на чужом горе, и каким образом работают на имидж благотворительности в Беларуси.

UNIHELP — международное благотворительное общественное объединение, которое помогает заболевшим, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах детям. Благодаря работе организации стать благотворителем легко может любой белорус: достаточно перечислить на счет «ЮниХелп» посильную сумму с помощью системы ЕРИП, SMS, телефонного звонка или в банковском отделении.

«Беларусь в списке отстающих»

— Мне радостно, когда я вижу статистику: за прошедшие годы объединение помогло 556 детям. Мы начинали в 2003 году, взяв за основу европейский и американский опыт работы благотворительных организаций. Но очень быстро стало ясно, что концепцию нужно выстраивать с учетом белорусской специфики. К примеру, в 2007-м мы первыми в стране ввели для сбора пожертвований телефонную линию. К этому времени в Европе такой инструмент уже умер.



Евгений Зарецкий, председатель правления UNIHELP в Беларуси

Только в прошлом году законодательство позволило нам активизировать SMS-пожертвование. Но мы опять в списке отстающих. В Европе уже лет пять не работает и этот инструмент: за границей самым востребованным способом перевести деньги тому, кто в беде, является подписка. Человек привязывает банковскую карточку к определенному благотворительному счету и ежемесячно переводит приемлемую для себя сумму.

По статистике зарубежных коллег, уже лет восемь до 40 процентов поступлений от физических лиц идет именно через подписку. В Беларуси эта цифра только приближается к одному проценту. Но справедливости ради стоить заметить: подобная возможность появилась в отечественных банках не более полугода назад.





Сбор пожертвований — это целая наука. В фандрайзинге действуют те же законы, что и в маркетинге, только с учетом, что место действия — социальная сфера. В Германии, Англии, США экспертов для сферы готовят в лучших университетах. Во многих европейских странах есть соответствующие курсы. В списке специальностей белорусских вузов фандрайзинг, к сожалению, не фигурирует, сама профессия находится в зародыше.

Именно поэтому отечественным благотворительным организациям приходится самим взращивать специалистов. К примеру, я после окончания соответствующих курсов в Страсбурге провожу занятия с будущими сотрудниками, помогая дипломированным маркетологам овладевать навыками привлечения средств в социальной сфере.

По европейским меркам допускается, чтобы благотворительная организация оставляла на расходы по содержанию штата сотрудников до 20 процентов от полученных средств. Хороший фонд может существовать на 3−4 процента от общей суммы финансирования. Наше объединение тратит на административный ресурс всего около процента.

«Не устаем удивляться, когда в благотворительную организацию обращаются с банальным аппендицитом»

— Чтобы попасть в нашу базу, родителям необходимо предоставить последний эпикриз и анализы. В обязательном порядке мы связываемся с лечащим врачом ребенка, узнаем, вправду ли ему нельзя помочь в белорусской больнице. Консультируемся с отечественными профессорами медицины.

Поймите, люди бывают разные. Мы не устаем удивляться, когда в благотворительную организацию обращаются с банальным аппендицитом! Аргументируют это тем, что не доверяют местным докторам.

За 16 лет работы я убедился, что отечественная медицина у нас на достойном уровне. Но аппаратура может заметить не все, или проблемы возникают из-за обыкновенного человеческого фактора. Подчеркну, что данная проблема не уникальна: с ней сталкиваются в любой стране мира.

В начале пути мы несколько раз ошибались, поддаваясь на эфемерные обещания недобросовестных зарубежных врачей, обещавших чудесное излечение тех, кого в реальности вылечить не могли. Теперь мы сотрудничаем лишь с проверенными медицинскими учреждениями Германии (например, университетскими клиниками Дрездена и Ростока, кардиологическим центром в Берлине), а также больницами Испании, Израиля и США.

В нашей практике бывало, что в Беларуси ребенка готовили к полостной операции с долгим реабилитационным периодом, после чего еще остался бы большой послеоперационный шрам. А немецкие профессора видели возможность избежать такого радикального лечения.

К тому же, когда речь идет о редких заболеваниях, может числиться один подходящий специалист на всю Европу. Белорусские медики прекрасно знают, кто в мире и в каких вопросах лучший, и часто сами направляют нас к конкретному профессору.

А дальше мы переводим медицинские документы, созваниваемся с врачом — если он готов взяться за наш случай, отправляем ребенка в нужную клинику. В сложных ситуациях наши специалисты сопровождают маленького пациента до зарубежной больничной палаты (при необходимости в специальную машину могут поставить аппарат искусственной вентиляции легких и на протяжении всей дороги обеспечить присмотр врача), а также берут на себя переговоры с медперсоналом. Именно поэтому сотрудники UNIHELP владеют в совершенстве как минимум английским, а у многих в багаже один или два дополнительных иностранных языка.



Екатерина Медвецкая — тот человек, который первым принимает все приходящие запросы о помощи и берет их в работу

После лечения мы будем еще около года поддерживать связь с родителями ребенка, мониторить выздоровление пациента. Если нужно — помогать с реабилитацией.

В этом году по примеру российских коллег стали выкладывать в публичное пространство информацию о детях, для лечения которых проводился сбор пожертвований: мы публикуем все новости про их здоровье: начало реабилитации, первые успехи малышей, то, что они пошли в школу, к примеру.

Замечу, что так делают только в постсоветских странах. В Германии, где зарегистрировано наше второе отделение, об этом и не задумываются. Там даже далеко не всегда вывешивают фотографию нуждающегося в помощи: не каждый немец согласится выставить свой снимок на всеобщее обозрение.

К слову, по этическим причинам мы не выкладываем на сайте визитки некоторых детей, лечение которых финансируем. Возьмем девушку лет четырнадцати, которая ждет операцию, связанную с женским здоровьем. Вы представляете, какая психологическая травма может случиться у подростка, если о ней во всех подробностях узнают одноклассники или соседи?

Альтернатива первосентябрьским цветам и гастрономическим ярмаркам

— Сегодня закон о благотворительности работает у всех наших соседей, и мы надеемся на скорое его появление и в нашей стране. Когда я встречаюсь с зарубежными коллегами, то не могу не отметить, что более сильная законодательная база способствовала развитию благотворительности во всех слоях общества. Она юридически простимулировала бизнес развивать социальные направления, позволив жертвовать больше денег.

В той же Германии физические лица и юридические организации, жертвующие деньги, имеют право на налоговый вычет. Такой подход стимулирует заниматься благотворительностью. У нашего бизнеса такой мотивации, к сожалению, пока нет.

Но и в существующих правилах игры у нас многое получается. К примеру, UNIHELP первым смог войти в систему ЕРИП. Когда в Беларуси появились монеты, мы тут же стали размещать в прикассовой зоне ящики для пожертвований. Начали с Минска, а сейчас 1850 наших прозрачных ящиков-хелпиков можно встретить по всей стране.



Ящики-хелпики

Ежедневно сотрудники привозят в офис наполненные брендированные «домики» со слоганом «Человек умеет помогать!». В присутствии комиссии в помещении с видеонаблюдением эти коробочки вскрываются, монеты высыпаются в специальный аппарат для подсчета. Один-два раза в неделю приезжает инкассация из банка и собранные суммы переводит на счет организации. Люди могут быть уверены, что каждая монета доходит до адресата.





Набирают популярность акции, которые мы проводим совместно со школами. В этом году несколько столичных классов перечислили деньги, которые они бы потратили на традиционные цветы к первому сентября, на счет болеющих детей.

Когда мы начинали, участвовать в благотворительности, по данным статистического исследования, были готовы только два процента населения Беларуси. Сейчас эта цифра выросла до восьми, что не может не вдохновлять.

«При поступлении опыт в волонтерстве работает лучше, чем красивое эссе»

— Разумеется, нам есть куда расти. В Германии процент граждан, готовых жертвовать деньги, достигает 74%. Мне кажется, тут сказывается разница менталитетов и подход к воспитанию. С малых лет у немецких школьников развивают чувство сострадания. В немецких городах вряд ли встретишь хоть одно учебное заведение, где бы периодически не проводились благотворительные мероприятия.

Одним из весомых плюсов при поступлении в престижный немецкий вуз становится рекомендация от благотворительных организаций, описывающая достижения в сфере волонтерства. Это часто работает даже лучше, чем красивое эссе. Неудивительно, что в Германии активно работают около 600 тысяч некоммерческих организаций. Для сравнения: в Беларуси зарегистрировано около 2,5 тысячи.





К нам тоже приходит множество волонтеров: среди них есть как школьники, так и активные пенсионеры. Берем к себе всех, кто предлагает помощь, проводим для них тренинги. Безусловно, среди волонтеров наблюдается большая текучка. Но костяк из пятидесяти человек остается практически неизменным.

«Столкнулись с мошенниками, которые работали под нашим брендом»

Недавно мы столкнулись с непредвиденным: в городах появились мошенники, которые под нашим брендом, в фирменных майках и с поддельными удостоверениями сотрудников UNIHELP стали выманивать у людей деньги. Мы написали больше десятка заявлений в милицию, чтобы пресечь их деятельность. И одновременно решили прекратить сбор наличных пожертвований во время наших акций. Теперь волонтеры только подсказывают людям, как оформить подписку на ежемесячные пожертвования, или предлагают отправить благотворительный USSD-запрос.



Волонтеры UNIHELP на фестивале Vulitsa. Ezha

Наша основная деятельность — это оплата операций, приобретение лекарств и необходимого оборудования (к примеру, инвалидных колясок или речевых процессоров). Но, помимо этого, мы стремимся поддерживать дома ребенка, социально-педагогические центры, детские дома, школы-интернаты.

Раньше просто принимали от них заявки и старались обеспечить тем, о чем просят. Сейчас же разрабатываем программу, чтобы сделать эту помощь более системной. Для ее создания за одним столом собираем всех заинтересованных, ведем переговоры.

Часто отечественные приюты не имеют средств для оснащения своей территории современными площадками, где воспитанники могли бы заниматься спортом или просто проводить больше времени на свежем воздухе. Мы ищем партнеров, которые помогли бы решить этот вопрос, а еще людей, готовых заниматься с детьми-сиротами спортом.

Также хочется, чтобы ребята из интернатов чаще выбирались из четырех стен, не были затворниками (нередко именно из-за этого дети начинают размышлять о побеге). Чтобы показывать воспитанникам Беларусь не только по телевизору, мы мечтаем организовывать для них экскурсии по стране.



Фото из благотворительного IT-лагеря, организованного для детей-сирот

Думая о детях, нельзя забывать и о воспитателях, учителях, подверженных эмоциональному выгоранию. Одним не хватает навыков работы с «трудными подростками», у других от постоянного напряжения наступает внутреннее опустошение. В наших планах — серия тренингов с участием зарубежных специалистов. В 2010 году мы уже запустили похожий проект, и он оказался весьма востребованным. Жаль, что тогда мы не нашли финансирование для его продолжения. Надеюсь, в этот раз удастся успешно повлиять на формирование профессионального сообщества и тем самым сделать детей-сирот чуть более счастливыми.

С 2019 года UNIHELP стал официальным координатором международной акции #ЩедрыйВторник , которая пройдет в этом году 3 декабря. Суть ее в том, чтобы устраивать мероприятия в пользу благотворительных организаций и рассказывать об этом в социальных сетях, призывая делать добрые дела. Принять участие в #ЩедромВторнике могут все: коммерческие и благотворительные организации, школы и университеты, магазины и кафе, представители бизнеса и простые люди.

Хочется сказать, что мы рады любой помощи: UNIHELP всегда открыт к сотрудничеству и приглашает всех неравнодушных людей присоединиться к нам, чтобы менять этот мир к лучшему.

Вы можете помочь кому-то, даже просто распространяя информацию о деятельности UNIHELP. Для этого можно: подписаться на сообщество во «ВКонтакте»;

на сообщество во «ВКонтакте»; зафолловить их в инстаграме.

Партнер проекта:

