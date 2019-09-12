Дубровенский районный комитет ОО «БРСМ» отметил 17-летие

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В пятницу, 6 сентября, самая массовая молодежная организация страны — Белорусский республиканский союз молодежи — отметила 17-летие. На протяжении этих лет активисты БРСМ участвуют в общественно значимых событиях, реализуют свои инновационные идеи в проекте «100 идей для Беларуси», занимаются волонтерской деятельностью, работают в составе студенческих отрядов.

6 сентября исполнилось 17 лет со дня проведения съезда БПСМ и БСМ, где было принято решение об объединении двух крупнейших молодежных организаций Беларуси в единую — общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». За эти годы БРСМ стал самой многочисленной и ведущей молодежной организацией республики в реализации государственной молодежной политики.

У общественного объединения есть много добрых традиций, которые объединяют тысячи молодых людей в большую семью, способную делать значимые дела и одерживать новые победы. Поддержка талантливых, творческих и увлеченных наукой ребят, патриотические, спортивные и культурно-массовые программы, вопросы трудоустройства, волонтерское движение — молодежный союз старается помочь и поддержать молодых людей во всех начинаниях.







В эти праздничные дни, как и всегда, в центре внимания — учащаяся, студенческая, работающая и сельская молодежь. Новичков тепло приветствуют и дают напутствия, лучших из действующих членов организации награждают за активность.

Накануне празднования 17-летия в первичной организации средней школы №1 г.Дубровно состоялось торжественное мероприятие «В союз с друзьями», где были вручены членские билеты.

7 сентября Дубровенский районный комитет ОО «БРСМ» провел культурно-спортивную программу «17 лет вместе» с участие спортивного клуба «Легион».

В мероприятии на городском стадионе встретились активисты БРСМ первичных организаций РДК, Дубровенского района газоснабжения, ОАО «Правда-С», «Боброво-Агро», СХФ им. Ю.Смирнова, Дубровенского профлицея, средней школы №1.

Соревнования прошли весело, активно и креативно. Команды первичных организаций были отмечены дипломами за активное участие. А каждый участник соревнований получил сувенир от спортивного клуба «Легион».

Юлия СТАРАВОЙТОВА.