В Минске вдоль кольцевой могут пустить трамвай

Источник материала: Tut.by

Вдоль минской кольцевой могут построить трамвайную линию. Об этом председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал агентству «Минск-Новости».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Параллельно со строительством метро в столице будут развивать трамвайную сеть.

— Нужно создавать опорную сеть рельсового транспорта, включающую и метро, чтобы перевозить большое количество людей от пересадочного узла к пересадочному узлу, — сказал мэр Минска. — Планируется выделить линии, которые никак не пересекаются с автомобильными транспортными потоками, с пешеходными зонами, все будет находиться на разных уровнях. 25 существующих километров — это трамвай, который фактически работает в условиях городского автобуса. В генплане — 69 новых километров. Одна очень важная для нас линия, фактически дублирующая кольцевую дорогу, соединит станции метро и все районы вдоль МКАД. Над скоростным трамваем мы уже работаем.

Скоростной трамвай, отметил Анатолий Сивак, не будет уступать подземке по длине состава, количеству перевезенных человек, по возможности следовать жестко по расписанию, с небольшими интервалами в часы пик.

— Сейчас мнение такое: должна быть система пересадочных транспортных пунктов, потому что нелогично всех пассажиров свозить в центр города, а потом развозить по окраинам. Сегодня полным ходом идут строительные работы на автомобильных кольцах, чтобы замкнуть их: улицу Толстого соединить с новым участком — улицей Домашевского. Есть в генплане идея закольцевать линии метро. Эту функцию должен как раз таки выполнить трамвай. В идеале переустройство всей транспортной схемы должно быть подчинено принципу сухих ног. Человеку должно быть удобно, выходя из дома, он не должен думать: надевать ли ботинки на толстой подошве, чтобы месить соленый снег, или перепрыгивать через лужи? Но за один день это не делается. Главное, что есть движение, — рассказал Анатолий Сивак.