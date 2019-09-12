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Лето закончилось. В Беларусь приходит похолодание, пока - без дождей

13.09.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на субботу через территорию Беларуси пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет смену сезонов. Лето закончится, начнется похолодание, и в Беларусь придет осень. Пока обойдется без дождей и по стране сохранится дефицит осадков. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 14 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами, днем преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах по Витебской области возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…14ºС, максимальная днем +14…20ºС.

В Минске в субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами по городу небольшой кратковременный дождь — вероятность осадков 60−70%, днем без существенных осадков — вероятность осадков 5−10%. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…11ºС, максимальная днем всего +16…18ºС.

15 сентября, в воскресенье, погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, утром и днем по северо-восточной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3…9ºС, днем от +10 по северу до +22 юго-западу.

В Минске в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь — вероятность осадков 30−40%. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6…8ºС, в окрестностях города понижение до +4ºС, днем +13…15ºС.

В связи с небольшим количеством дождей по южной половине страны по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность, в отдельных районах Гомельской и Брестской областей ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В первой половине недели Беларусь будет находиться в зоне фронтальных систем, от очередного активного, холодного северо-атлантического циклона, смещающегося на восток через Скандинавский полуостров, юг Финляндии и дальше на северо-запад Европейской России.

16 сентября, в понедельник, в нашей стране ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8…14ºС, днем +12…19ºС. Ощущение холода усилит сильный порывистый западный, северо-западный ветер — прогнозируется оранжевый уровень опасности.

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Теги: Минск
 
 
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В ночь на субботу через территорию Беларуси пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет смену сезонов.
 
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